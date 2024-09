Por Beatriz Prieto |

La novena edición de 'MasterChef Celebrity' afrontó su segunda emisión la noche del lunes 16 de septiembre, en La 1, tras la expulsión de José Lamuño en el estreno. Una entrega en la que el programa incorporó la inesperada novedad de cocinar para perros y que concluyó con la marcha de Juan Luis Cano al presentar un plato que, además de poco hecho, fallaba al cumplir en los requisitos de la eliminatoria.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en el segundo programa

El reto inaugural de la noche consistió enque les había asignado el programa. El talent afrontó una cata en la que algunos de los animales llegaron a rechazar la comida, en medio de las críticas y alabanzas de los jueces, que ensalzaron el trabajo de Nerea Garmendia Hiba Abouk por resolver "con bastante éxito" el reto. Los chefs destacaron el trabajo de los dos últimos, tras lo cual proclamaron

Como ganadora, Hiba repitió como capitana y recibió el privilegio de elegir a su rival, papel que recayó en Itziar Miranda. Además, a la hora de formar los equipos, el jurado dejó esa decisión en manos de cada propio aspirante, por lo que Nerea, Pocholo Martínez-Bordiú, Inés Hernand, Raúl, Rubén Ochandiano y Pitingo escogieron sumarse al equipo de Itziar. Mientras, Cristina Cifuentes, que también había tomado la misma decisión, fue la elegida por Hiba para equilibrar ambos equipos, después de que a la actriz se sumaran Juan Luis, Topacio Fresh, Francis Lorenzo, Pelayo Díaz, María León y Marina Rivers. Finalmente, el duelo entre los dos equipos se resolvió con la victoria de Itziar y compañía, dado su menor número de errores en los platos, a lo que el jurado añadió una felicitación especial para Raúl: "Qué buena actitud, no has parado, has ayudado a tus compañeros... sigue así".

Hiba Abouk se convierte de nuevo en la mejor del primer reto de la noche #MCCelebrity pic.twitter.com/eJNqqZL9l2 — MasterChef (@MasterChef_es) September 16, 2024

"Me lo he pasado muy bien"

Para defender su permanencia en el programa, los delantales negros tuvieron que elaborar un plato libre en el que primase la mezcla de dulce y picante, con los distintos aderezos de ambas variantes que les ofreció el programa. Un reto en el que los jueces desataron la emoción de María al describir su plato como "buenísimo", gracias a "esa potencia de picante y ese toque dulce", antes de convertirla en la primera salvada. Pelayo y Topacio se sumaron a su compañera con platos que "también estaban bastante bien".

Esta noche vamos a aprender mucho con Luke Jang ?? #MCCelebrity pic.twitter.com/guIu9CGOW8 — MasterChef (@MasterChef_es) September 16, 2024

Hoy despedimos a Juan Luis de las cocinas de #MCCelebrity. ¡Gracias por unirte a esta gran aventura! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/ImIvGPv1gm — MasterChef (@MasterChef_es) September 17, 2024

Hiba y Cristina fueron las siguientes afortunadas, lo que dejó en la cuerda floja a Francis, Marina y Juan Luis, quien fue finalmente el expulsado. Sin embargo, el periodista y humorista no se sorprendió de su expulsión, dado que ya la veía venir desde la cata, en la los jueces señalaron lo poco hechas que estaban sus alitas de pollo, a lo que se sumaba que "dulzor no hay, aparece más el picante". "Está descompensado", resumió el jurado. "Me lo he pasado muy bien, lo digo de verdad", confesó Juan Luis en su despedida, en la que destacó a sus compañeros y los momentos de risas con ellos, al igual que afirmó no haber aprendido nada del talent culinario.