El lunes 9 de septiembre, La 1 de Televisión Española arrancó la semana con una noche de estrenos: primero, el de David Broncano con 'La revuelta', al que siguió la primera entrega de 'MasterChef Celebrity', que alcanza ya su novena edición. Los dieciséis concursantes debutaron entonces en las cocinas del talent culinario, con los tres retos habituales, que pusieron punto final a la noche con la expulsión de José Lamuño.

Los dieciséis aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en su estreno

Ona Carbonell fueron las primeras exaspirantes en visitar 'MasterChef Celebrity' en esta ocasión, junto al. Un reto que demostró que José Lamuño Rubén Ochandiano estaban "muy verdes" al presentar los peores platos. En el lado opuesto,, tras recibir las alabanzas del jurado por su trabajo.

La primera prueba de exteriores se celebró en el Castillo de Peralada, en Girona, donde los jueces repartieron los equipos, encabezados por José y Raúl. El primero lideró a Inés Hernand, Cristina Cifuentes, Nerea, Juan Luis Cano, Francis Lorenzo, Itziar y Topacio Fresh, mientras que Hiba, Pelayo Díaz, Rubén, Marina Rivers, María León, Pocholo Martínez-Bordiú y Pitingo trabajaron con Raúl. Este, al frente del equipo azul, optó por consultar casi cada paso, todo lo contrario que José, quien concentró más su "poder", en un cocinado en el que la buena actitud de los azules se reflejó en unos platos que les otorgaron la victoria sobre el equipo rojo, cuyas réplicas fueron algo más "escasas".

"Estoy dolido, porque me da mucha pena"

A Hiba, Pelayo, Rubén, Marina, María, Pocholo y Pitingo se sumó Topacio, al ser la delantal negro que más plantas acertó en un test previo a la eliminatoria y que conseguía así la salvación. Tras ello, Inés, Cristina, Nerea, Juan Luis, Francis e Itziar debieron defender su permanencia en el talent culinario preparando un plato libre vegetariano, dulce o salado. Un reto en el que Juan Luis destacó especialmente, al ser el primer salvado tras demostrar que "tiene mano para la cocina". Al periodista y humorista lo siguieron Cristina y Nerea, al defenderse "bastante bien" en su primera eliminatoria.

Francis e Itziar fueron los siguientes, gracias a unos platos "correctos" que, a ojos de los jueces, bastaban para "que los salvemos aunque tenían defectos importantes". De este modo, Inés y José quedaron en la cuerda floja, al presentar elaboraciones que "no estaban a la altura", tras lo cual fue el segundo quien cayó eliminado por un emplatado "ni bonito, ni limpio, ni apetitoso". "No era un plato", resumió el jurado. "Estoy dolido, porque me da mucha pena. Pero bueno, lo acepto y me voy con la conciencia de haberme dejado la piel", aseguró José en su despedida, con la que cerraba una experiencia "intensa, enriquecedora y satisfactoria" en la que había aprendido que, "por muchas ganas que pongas, las cosas no siempre salen como piensas".