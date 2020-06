'MasterChef 8' expulsa a Juana y ya tiene a los seis semifinalistas de la edición

Tras once programas, Juana, la más veterana de la edición, ha dicho adiós a las cocinas de 'MasterChef', quedándose las puertas de la semifinal. No fue una entrega fácil para la salmantina, pues desde la primera prueba ya se mostraba derrotada y con intención de abandonar. No soportaba el ritmo y, además, se frustraba al sentir que se estaba rindiendo, algo que no había hecho con nada en su vida.

Juana deja el delantal de 'MasterChef'

Pese a ello, Juana consiguió levantar cabeza y acabar la prueba. La prueba de exteriores, donde se rindió homenaje a los profesionales y los voluntarios que se han ocupado de proteger a las personas más vulnerables durante la pandemia de la Covid-19, trabajaron desde la sede de El Plantío de Cruz Roja, en Madrid elaborando 150 comidas solidarias. El equipo perdedor fue en capitaneado por Jose Mari, en el que se encontraban también Iván, Andy y Juana.

De vuelta a las cocinas, Jose Mari hizo uso de su pin de la inmunidad para librarse de la prueba convirtiéndose automáticamente en semifinalista junto a los integrantes del grupo ganador: Ana, Luna y Alberto. Por ello, Iván, Andy y Juana compitieron por librarse de la final en una prueba en la que claramente destacó Iván. Entre los otros dos, el jurado tuvo dudas, e incluso los aspirantes pensaron que serían dos los expulsados de la noche. Pero no, Andy se libró "por los pelos" y se convirtió en el sexto semifinalista de la noche.

Buenas palabras para Juana

Juana se despidió del equipo "encantada y muy agradecida" por haber vivido esta aventura. Pepe Rodríguez le confesó que no sabe "si bautizarte como la abuela de España" porque "nos has robado el corazón", mientras que Jordi Cruz lamentaba las medidas de seguridad: "Ahora que te vas me quedo con las ganas de darte un beso muy grande". Sus compañeros también tuvieron palabras muy bonitas para Juana, como es el caso de Luna, describiéndola como "nuestro tesoro más preciado" y Alberto aseguraba que "tenerla a ella cerca ha sido como recordar mis momentos con mis abuelas". Juana pidió que no le hicieran llorar por lo emocionada que estaba y dio su veredicto de quién quiere que gane: "Todos, pero Alberto".