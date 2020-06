'MasterChef 8': Michael, expulsado tras ser boicoteado por José Mari y Andy

El confinamiento paralizó las grabaciones de la octava edición de 'MasterChef', que se retomaron para su décima entrega emitida el 15 de junio. Los aspirantes han estado juntos en la casa donde conviven, contando con semanas extra para seguir practicando en la cocina y prepararse para la recta final de la edición con los últimos cuatro programas.

Michael deja el delantal de 'MasterChef'

Esta entrega comenzó de una forma muy emotiva, pues cada uno recibió la visita de un ser querido, ya sea pareja, madre o hermano. Hasta este momento, todo era emoción y buen ambiente, algo que cambió drásticamente en la prueba de exteriores. Michael era uno de los capitanes, pero su equipo no se lo puso nada fácil. Desde la finca Dehesa de Valbueno, en Guadalajara, el americano formaba equipo con Ana, Jose Mari y Andy, siendo estos dos últimos quienes hicieron imposible la capitanía de su compañero.

José Mari y Andy, contra Michael

En todo momento, José Mari dudaba de lo que el capitán decía, alegando que es inseguro y que no quería que el resto brillase. Andy opinaba lo mismo, por lo que ambos se aliaron para sacar de quicio a Michael: pedían indicaciones que sabían cómo era y ralentizaban el cocinado y le ocultaban cosas que estaban haciendo para que el capitán anduviese perdido. Al menos Ana, la otra integrante del equipo, salió en su defensa: "¿Si sabéis lo que hay que hacer por qué le intentáis boicotear la capitanía?".

El jurado no toleró esta actitud y llamó la atención al equipo por su comportamiento durante el cocinado: "No habéis sido un equipo. José Mari no ha hecho nada productivo, mucho acusar y poco cocinar. Se piensa que es maravilloso pero hay que demostrarlo. Ha cocinado con pasión tóxica. Ha antepuesto ponerle la zancadilla a tu capitán a que el comensal coma bien", le comentaba Jordi Cruz Mas, que también tuvo palabras para Andy. Finalmente, este equipo fue el que competiría en la prueba de eliminación.

"Este maldito coronavirus ha sido una piedra en el camino"

Esta última prueba era por duelos. Comenzaba por Ana, que eligió enfrentarse a Michael para que tuviese más posibilidades. La ganadora fue ella, por lo que él se enfrentó al siguiente, José Mari. Este último ganó, y Michel vivió tu tercer duelo, ahora contra Andy, perdiéndolo de nuevo y siendo el expulsado de la noche. "Estoy triste pero lo acepto. Vine aquí para aprender a cocinar y siento que he crecido mucho en toda la experiencia", comentaba antes de añadir: "Este maldito coronavirus ha sido una piedra en el camino y lo superamos con esta gente maravillosa".