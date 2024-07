Paolo Vasile recibió a Belén Esteban "de rodillas" tras el éxito de su paso por 'GH VIP 3'

Por Beatriz Prieto |

Ha pasado casi una década después de que Telecinco emitiese la tercera edición de 'GH VIP', marcada por la participación y victoria de Belén Esteban. No obstante, la inesperada visita de Jordi González al plató de 'Ni que fuéramos Shhh', durante la emisión del 22 de julio, propició que el presentador de dicha edición y su ganadora echaran la vista atrás junto al resto de excompañeros de 'Sálvame' presentes en el plató.

Belén Esteban recuerda su encuentro con Paolo Vasile tras 'GH VIP' en 'Ni que fuéramos shhh'

"Te tengo que agradecer que siempre has estado conmigo y, sobre todo,", declaró Esteban a Jordi. La madrileña recordó la final de la edición y el momento en el que anunció públicamente que donaría el dinero de su premio a pesar de la negativa de Toño Sanchís , gracias a que Jordi le dio paso en los últimos minutos., aseguró la madrileña, como ya hizo el pasado mes de mayo.

"Yo veía a Belén tan agobiada en el 'VIP', que se nos ocurrió que su hija entrara por teléfono para animarla", recordó el catalán, sobre un momento que describió como "muy bonito", en medio del mal rato que Esteban aseguró que había pasado su hija a lo largo del reality. Asimismo, la madrileña tuvo presente que "a mí me dieron en mi programa... fue una vergüenza", en referencia a 'Sálvame', hasta el punto de que "yo tardé un mes en ir a Mediaset". "¿Y sabes cómo me recibió Paolo Vasile? De rodillas. Y me dijo: 'Te doy las gracias por el concurso que has dado'", compartió Esteban, sobre el exdirector de Mediaset España.

"Belén estaba superando una fase difícil"

Los presentes abordaron también las horas que la madrileña había ocupado en la escaleta de 'Sálvame'. "La personalidad de Belén es tan fuerte y tan marcada, arrastró al programa a unas crisis a nivel personal de división que yo no había vivido en la vida", confesó María Patiño, mientras que Kiko Hernández añadió que ambos, como defensores de Esteban, "no nos hablábamos con ninguno de los compañeros".

"Hay un cosa de la que no se habla, que tiene mucha importancia y mucho valor, que es que, en ese momento, Belén estaba terminando de superar una fase difícil de su vida y la terminó de superar en directo", destacó González, a lo que añadió que la colaboradora "hizo partícipe a medio país de su proceso de éxito final". El expresentador de 'GH VIP' incluso desveló que "en el momento en el que Belén dijo que donaba el premio, había un 62% de audiencia. Eran las dos y algo de la madrugada y era la final". Una cita cuya media alcanzó, de hecho, un 35,9% de share y 4.919.000 espectadores el 26 de marzo de 2015.