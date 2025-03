Mayeli y Nataly critican los cuerpos de las novias de 'La isla de las tentaciones 8'

Por Almudena M. Lizana |

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha sido un éxito tanto en las audiencias de televisión como en su impacto en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral gracias al momento de Montoya. Los líos amorosos como la posterior relación de Álvaro Rubio con Mayeli, una soltera a la que no se acercó durante la experiencia, también han sido muy comentados.

Esta última, junto a Nataly, otra de las solteras de 'La isla de las tentaciones 8', han protagonizado una polémica tras un directo en redes sociales donde han realizado un ranking de los cuerpos de las novias de la edición. "La primera Bayan, la segunda Alba García de Álvaro, la tercera Alba de Gerard", empezaba diciendo Nataly. "Es que las tetas caídas y el culo escurrido...", saltaba Mayeli.

Mayeli y Nataly tras someterse a una liposucción

"A mí el cuerpo de Alba de Gerard no me gusta. Andrea tiene un abdomen cute", añadía la soltera, mientras Nataly negaba y dejaba claro que el cuerpo de Andrea, la que fuera novia de Joel, chico con el que se besó en el programa, no le gustaba. "La sexta pondría a Ana Luiza, tiene cuerpo carpeta", terminaba Mayeli, tras comentar que Sthefany Pérez tiene un cuerpo "sin más".

Un discurso hipócrita

Estos desafortunados comentarios no han pasado desapercibidos en redes sociales, donde se han podido ver cientos de críticas a las solteras por la falta de respeto que supone hablar así del cuerpo de otra persona. "Me vas a decir a mí, pero al menos yo no critico el cuerpo de otra mujer para tapar mis inseguridades", reaccionaba Alba Rodríguez. "Consejos vendo que para mí no tengo. Después va con el discursito de mujer empoderada y de victimismo", escribía también Sthefany, recordando las palabras que utilizó Mayeli tras realizarse una liposucción, donde lanzaba un mensaje a las mujeres que la criticaban en comentarios.