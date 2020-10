Álex Bueno, de 'La isla de las tentaciones', se crea una cuenta en OnlyFans

Está cada vez más extendida la moda de crearse cuenta en OnlyFans entre los rostros conocidos. No son pocos los que han optado por sumarse a la plataforma que permite publicar contenido de índole sexual ya que los ingresos monetarios que esta reporta son verdaderamente importantes. Pues bien, uno de los últimos en sumarse a esta web ha sido Álex Bueno, el que fuese participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. El chico que entró con Fiama en el formato de Telecinco se ha abierto un canal en OnlyFans para mostrar a sus seguidores todos los rincones de su anatomía.

Álex Bueno en su perfil de OnlyFans

"¿Me acompañas? Todo eso y más en mi OnlyFans" escribe en una foto en posteada en Twitter en la que aparece completamente desnudo, tan solo ocultando el pene (que evidentemente solo puedes ver si te suscribes a su canal). "¿Quieres verme sin censura? Regístrate en mi Onlyfans", afirma en otra imagen en la que también oculta la parte más íntima de su anatomía. El chico ha querido sacar rédito a tu cuerpo y lo ha hecho aprovechando unas fotos en las que muestra su faceta más seductora. Una decisión que parece que no ha gustado a todos y es que no han sido pocos los internautas que han decidido cargar contra él.

El chico ha querido responder y lo ha hecho de forma tajante y también en sus redes sociales. "Tengo un cuerpazo que llevo trabajándome años, soy un chico guapo y si quiero sacarme un dinero enseñando mi cuerpo, ¿dónde está el problema? Pregunto", ha escrito este. Pero la cosa no ha quedado ahí y es que viendo que los comentarios no cesaban, este ha vuelvo a replicar usando también Twitter. "¿Una tía enseña su cuerpo y "olé es una mujer libre" si yo quiero enseñar el mío que pasa yo no soy "un hombre libre" también?", ha tuiteado completamente harto.

Cambio físico

Pese a ello, este ha seguido utilizando OnlyFans y llevándose así una buena cantidad económica por ello. Lo hace coincidiendo con un cambio físico del que ha hablado recientemente. "Estado actual: 180 cm y 90 kg" escribió junto a unos vídeos en los que le vemos mostrar los avances que este ha logrado en el gimnasio y que evidencian la evolución física que ha vivido, especialmente el último año, tras participar en el formato de Telecinco y Cuarzo, 'La isla de las tentaciones'.