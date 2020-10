Así fue la vuelta de Melyssa Pinto a España tras 'La isla de las tentaciones 2'

Una de las grandes protagonistas de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha sido sin duda Melyssa Pinto. Poco podíamos imaginar cuando arrancó la temporada que ella y su novio Tom Brusse iban a protagonizar las tramas más polémicas. La infidelidad del chico con Sandra, una de las tentadoras, hizo que la relación entre ambos estallase por los aires y ella no dudase en enfrentarse a él en una "hoguera de la confrontación" en la que no faltaron los reproches, los insultos pero también las lágrimas y la melancolía y es que Pinto ha visto como el que creía amor de su vida tardó apenas unos días en engañarla con otra.

Melyssa Pinto en 'La isla de las tentaciones 2'

Por ella, esta optó por marcharse sola del programa mientras que la decisión de Brusse se revelará este domingo en la última gala del programa en República Dominicana. Pero hasta que veamos eso, 'Socialité' ha querido dar detalles de cómo ha sido la vuelta de Pinto a nuestro país una vez finalizada la grabación del programa de Mediaset y Cuarzo. El programa ha contado con el testimonio de varias amigas íntimas de la chica, que no han dudado en explicar cómo fue su aterrizaje a la realidad después de todo lo que pasó y cómo ha vivido sus primeras semanas sin el que fuese su novio.

"Se sentía patética"

"Venía llorando, diciendo que no podía ser", ha afirmado una de sus amigas, mientras que Elisabet, otra de ellas, ha explicado que Melyssa ha ido mejorando con el tiempo, ya que "ha estado muy acogida por su familia, que la quiere muchísimo, y por nosotras que también la queremos un montón". Paralelamente, su amiga Tania ha contado en 'Socialité' que "al principio, cuando vino se sentía mal por cómo había actuado, se sentía hasta patética de muchas situaciones que había vivido", una sensación que fue cambiando con el tiempo, "porque fuimos hablando con ella, nos lo fue contando todo y la relajamos".

Tom no gustaba a sus amigas

Esta misma amiga confiesa que al grupo de amigas más íntimo "nunca nos gustó Tom". ¿El motivo? La forma de ser del chico, algo en lo que coincide Laura, otra amiga de la joven. "Era una persona fría, distinta, no encajaba con el estilo de vida de Melyssa", sentencia esta, mientras que Marina, también amiga de Pinto, ha explicado que "era una persona que siempre estaba como exponiendo lo que tiene, sus riquezas, sus negocios; no es para nada como Melyssa, ella es super humilde". Además, estas han contado que era habitual que Tom se fuese de fiesta y desapareciese un día entero, algo que ahora viendo lo que este ha hecho en 'La isla de las tentaciones' evidencia que posiblemente estaría siéndole infiel a su novia.

¿Volverá con él?

Por último su amiga Tania ha explicado que Tom no es el primer novio que tiene así ya que en su vida ha contado con "otras parejas que son tóxicas y que no le han ayudado en ese aspecto". Paralelamente, su amiga Jenny ha querido añadir que tanto ella como todo su entorno más próximo se encuentran convencidos que Melyssa no va a volver con Brusse ahora. "No hay vuelta atrás ya después de lo que ha hecho", ha sentenciado al respecto esta, mientras Marina ha añadido que "la vemos con mucha más fuerza ahora, está muy ilusionada con la marca de ropa que lanzará".