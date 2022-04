La tarde del jueves 21 de abril, 'Baila conmigo' vivió un tenso programa en Cuatro a raíz de la gran mentira que el equipo del formato habría descubierto sobre Mayka Rivera: la protagonista del dating show seguiría manteniendo contacto con su expareja, Alejandro Bernardos, con el que incluso seguiría manteniendo una relación, lo que iría en contra de la esencia del programa. Un descubrimiento que, de hecho, provocó no solo que Rivera fuera expulsada del formato, sino que sus candidatos, entre los que se encontraba Darío Sellés, abandonaran la mansión ante la decepción que había supuesto para ellos la murciana.

Nagore Robles comunica a Mayka Rivera que ha sido expulsada de 'Baila conmigo'

Tras varios intentos de que Rivera soltara por sí misma la verdad, Nagore Robles desveló que "quisimos ponerte a prueba", después de que Fani Carbajo afirmara que Rivera continuaba con Bernardos. La presentadora explicó que "aquí no tenéis teléfono, solo bajo supervisión con un compañero del equipo" y, aprovechando un "despiste" de la persona que la acompañaba, la murciana no solo publicó un story con un mensaje oculto para Bernardos, sino que también echó un vistazo en su cuenta de TikTok e incluso habló con él por Whatsapp. A pesar de las evidencias, Rivera siguió empeñada en desmentir relación alguna con su supuesto exnovio, aunque sí reconoció haber echado un vistazo a sus vídeos.

"No estamos aquí, en la 'gran mentira de Mayka', porque hables con Alejandro. Seamos adultos, te lo digo de verdad. Estamos así porque tú sigues con él y estás engañando a tus candidatos, a todo el programa, a la audiencia...", acusó Robles, algo que Rivera desmintió al momento. "Yo me siento tranquila, porque no he mentido a los candidatos y ya está. Y si me queréis echar por la puerta de atrás, me echáis, me da igual", replicó Rivera, antes de romper a llorar. Robles matizó entonces que "nadie te va a echar por la puerta de atrás, pero entiende que estamos decepcionados", ante lo que la murciana defendió que "he venido aquí a intentar pasar página y a conocer chicos y no lo he podido hacer", algo que la vasca no puso en duda. No obstante, la presentadora matizó que "has hecho cosas para acercarte todavía más a él, no a tus candidatos que están aquí para acercarse a ti".

"Tu comportamiento ha sido una decepción"

Robles añadió que "yo creo que es más que evidente que has mentido al programa, que nunca estuviste buscando el amor y que tenías un pacto con Alejandro para no cruzar el límite con tus candidatos y no enamorarte". Robles admitió que eso era algo que "me molesta, porque hemos sido muy cuidadosos contigo. Teníamos información de Alejandro que no hemos querido sacar para, precisamente, no alterar tu convivencia en la mansión, que no te afectara y no hacerte daño". "Mayka, me hubiera encantado que dijeras la verdad. Sí que estás con Alejandro y tu comportamiento ha sido una auténtica decepción para todos. Y por eso, tristemente, tengo que decirte que estás expulsada de 'Baila conmigo'", comunicó finalmente Robles, tras lo cual Rivera se abandonó el dating show.