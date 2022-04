Tres días después de anunciar públicamente su embarazo, Lucía Sánchez regresó a 'Baila conmigo' la noche del lunes 4 de abril, con el fin de compartir más información sobre lo que había vivido a raíz de ese hecho. Además de desvelar cuál fue su reacción inicial y la de Isaac Torres, padre del bebé, la gaditana también pudo responder a las palabras que su expareja había publicado después de que hiciera público su embarazo, al igual que contestó al mensaje que Torres había publicado poco antes de su intervención en el dating show de Cuatro.

Lucía, atenta al mensaje de Isaac en 'Baila conmigo'

En su mensaje, Torres se quejaba del hecho de que no hubieran dado juntos la noticia, al igual que prometía a sus seguidores informarles de todo. "Evidentemente, si lleva mes y medio sin preguntarme cuando voy a al médico, cómo va la cosa, no sabes nada", apuntó la gaditana, para después dejar claro que "encima no voy a coger el teléfono para preguntarle si lo quiere contar conmigo". "Pensaba que había desaparecido y se había desentendido", llegó a confesar incluso Sánchez. "Hoy día, desde el viernes que lo conté, me llamó y ahora se ha vuelto a preocupar y tiene toda la información que quiere y puede hablar de lo que quiera", compartió la gaditana, nada sorprendida con que el catalán hubiera reaccionado públicamente tras saltar la noticia del embarazo.

"Le viene bien. A él le gusta. Quiero pensar que es de verdad y que le ha cambiado un poco el chip. No quiero pensar que le conviene por un momento televisivo, por quedar bien", declaró Sánchez, quien desveló que, cuando la llamó por teléfono, Torres "me dice que es su hijo, que espera que yo lo respete, que va a estar en todas las etapas de su vida y que lo quiere". La gaditana aclaró que "no me afecta" ver al catalán, sino que su espantada en el estreno del programa, al ver la cara de Torres, fue "porque me dolía ver que entraba aquí cuando llevaba más de un mes sin preguntarme por lo que tenía que preguntar. Me hervía la sangre". El programa emitió a continuación un nuevo vídeo publicado por su exnovio poco antes de que arrancara el programa, donde Torres admitía que "obviamente, estoy hablando con ella mucho últimamente y claro que sé" y compartió su deseo de "dar la información al mismo tiempo que ella, no que cada uno vaya por su cuenta. Prefiero que lo hagamos juntos".

"Si tiene ilusión, no se la voy a quitar"

"Del viernes para acá, ha hablado conmigo todos los días", aseguraba además Sánchez. La protagonista del dating show manifestó que "a partir de ahora, como tiene el mismo derecho que yo y ni puedo ni quiero quitárselo, que hable y dé la información que quiera, que para eso es suyo también" y manifestó su deseo de que "siga con esta actitud todo el tiempo". "Le he dicho que los derechos no se los voy a quitar ni me voy vengar o a descargar mi rabia. Para todo lo que quiera, puede participar y puede venir a lo que quiera", declaró la gaditana, tras lo cual reconoció que, aunque no deseaba la compañía de Torres en las ecografías u otros momentos, "si tiene ilusión, no se la voy a quitar". Asimismo, Sánchez se inclinó a apostar por que el catalán hubiera sido sincero sobre su deseo de implicarse en la vida del bebé: "si mintiera en eso, ya sí que sería una mala persona, no tendría sentimientos".