Después de un mes repleto de citas y fiestas, Álvaro Boix abandonó 'Baila conmigo' durante la noche del 19 de abril. Habiéndose convertido uno de los fichajes más populares del dating, y con varias pretendientas a sus espaldas, durante el transcurso del programa se centró únicamente en Jessica y María. Aunque todo apuntaba a que se quedaría con una de las dos, el alicantino sorprendió a todos cuando comunicó que quería marcharse solo.

María y Jessica, despidiéndose de Álvaro en 'Baila conmigo'

Con 24 horas de reflexión tras haber tenido una cita con ambas, Nagore Robles le lanzó la pregunta del millón, donde le invitaba a decidir con cuál de ellas seguiría bailando fuera: "Baila conmigo no solo me ha enseñado a conocerme a mí mismo, sino que he disfrutado muchísimo de esta experiencia, he conocido a dos chicas maravillosas. Las dos sois increíbles", comenzó a decir Boix, cogiendo a las dos candidatas de la mano. "He decidido pensar en mí, ser feliz yo. Cuando esté preparado lo estaré, pero creo que me voy a ir solo", sentenció.

Las pretendientas no se mostraron sorprendidas ante esta decisión y quisieron brindarle su apoyo: "Me lo esperaba en parte porque lo conozco de fuera y por mi parte la conexión aquí dentro no ha sido la misma", afirmó María. Por otra parte, Jessica también se pronunció: "Desde el principio he notado que lo intentaba, pero como que algo le faltaba. Creo que él tiene que estar en paz consigo mismo para poder encontrar una persona con la que poder encajar", comentó, añadiendo que cree que había tomado la decisión correcta.

Manuel González, nuevo fichaje

La presentadora del programa también quiso dedicarle unas palabras al alicantino: "Estoy super orgullosa de ti, de la decisión que has tomado, de que hayas actuado con el corazón. Gracias por tu sinceridad, por ser tan auténtico, por dejarte llevar, por bailar hasta donde has podido y por hacer caso a tu madre. Estoy segura de que todo llegará cuando estés preparado", se despidió fundiéndose en un abrazo.

Tras esta emotiva despedida, Robles dio la bienvenida a Manu González como próximo protagonista de la Mansión: "Esta noche, carricoche", dijo el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 3' nada más llegar. "Seguro que muchos de ustedes me conocéis por 'la manita relajada del carricoche'. Yo nunca tuve la manita relajada", comentó en su presentación, añadiendo que venía con ganas de disfrutar.