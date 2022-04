'Baila conmigo' recibió el lunes 4 de abril a Lucía Sánchez Rodríguez, quien regresaba al programa para hablar de su embarazo y de lo que este había supuesto para ella. Además, la gaditana tuvo ocasión de responder a los mensajes que su exnovio y padre de su bebé, Isaac Torres, al igual que comunicó su decisión final sobre su continuación en el dating show: Sánchez optó por abandonar el programa, a pesar de que más de un 70% de los espectadores apostaron por su continuación.

Lucía, junto a Nagore, orgullosa de su embarazo en su despedida de 'Baila conmigo'

El dato de la votación que había llevado el formato a través de internet, de hecho, sorprendió a Sánchez, quien reconoció que "he leído muchos comentarios por ahí sobre a quién se le ocurre ir embarazada". Un asunto que la gaditana no dudó en comentar: "quiero decir que las embarazadas que estamos solteras tenemos el mismo derecho a enamorarnos que cualquier persona, siempre y cuando la otra persona sepa la situación que hay y que la acepte".

"Creo que es respetable. Soy persona y tengo el derecho a encontrar el amor", defendía la participante del dating show, con dureza, ya en la recta final del programa. En ese momento, Nagore Robles le cedió la palabra para que comunicara si continuaría o no en el formato. "Queremos lo mejor para ti. Por eso, lo que decidas, nos va a parecer bien siempre. Y estés aquí o no, vas a contar con nosotros siempre", prometió la presentadora, con cariño. "No voy a seguir, porque además no tengo ganas, ni fuerzas. Tengo mucho sueño y yo no puedo estar aquí para arriba y para abajo. Me quiero ir a casa a descansar", reconocía Sánchez, sin rodeos.

"Te deseamos lo mejor"

"Es tu decisión, la respetamos, la apoyamos. Queremos darte las gracias por tu generosidad, por iniciar esta aventura con nosotros, por ser tan valiente, y te deseamos lo mejor", declaró Robles, ante las palabras de la gaditana, con la esperanza de "que nos visites pronto y que nos diga qué tal va todo". "Que vaya todo muy bien, cuídate muchísimo y esperamos conocer al bebé", deseó además la presentadora, quien pudo recibir entonces a Rivera, expareja de Pablo Moya en 'La isla de las tentaciones'. La murciana llegaba así para acompañar a Álvaro Boix en la búsqueda de pareja en el dating show de Cuatro, en el lugar de Sánchez, y convertirse en su segunda protagonista.