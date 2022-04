Después de que Lucía Sánchez decidiera abandonar 'Baila conmigo' tras anunciar su embarazo de Isaac Torres, el programa de Nagore Robles recibió al catalán el miércoles 6 de abril. Durante su visita, Torres desmintió algunas de las afirmaciones que había hecho su exnovia en el programa, desde el hecho de que estuvieran juntos cuando lo encontró en la cama con otra, hasta que se hubiera desentendido del bebé que esperan. Por ello, además, el catalán aprovechó para pedir a la gaditana que dejara de mentir y se mostró muy emocionado al hablar de su retoño.

Nagore Robles entrevista a Isaac Torres en 'Baila conmigo'

Al comienzo del encuentro con Robles, Torres reconoció sentirse "triste, porque he escuchado cosas que me han decepcionado mucho, que no son verdad. No me lo esperaba de alguien a quien he querido tanto y que pensaba que me había querido a mí". Al abordar la supuesta infidelidad a la que Sánchez achacó su ruptura, en la que la gaditana lo encontró en su cama con otra mujer, Torres declaró que "yo había dejado la relación ya unos días antes", "no por cuernos, sino porque estaba harto de la situación que estábamos viviendo. Todo eran problemas, quejas...". "No me quería ver fuera de casa, quería que estuviera veinticuatro horas con ella", explicó el catalán, quien "al final, me agobié y decidí terminar la relación".

"Tú puedes criticar a Isaac, el Lobo, un personaje de televisión. Pero tú no conoces a Isaac Torres. Estás viendo una cuarta parte de lo que yo soy, en una televisión", protestó además Torres. El invitado confesó sobre su exnovia que "yo la quiero muchísimo. Es la madre de mi futuro hijo o hija. No le deseo nada malo, pero no podemos estar juntos". "Me da rabia, porque si me quiere o me ha querido, que diga la verdad. Porque, al final, no solo me perjudica a mí, también perjudica a mi familia", añadía el catalán, quien pudo ver algunas de las declaraciones de Sánchez, entre las que figuraba su acusación de que hubiera puesto en duda su paternidad cuando le comunicó su embarazo. "Después de estar tres semanas separados, no es que dudara, simplemente se lo pregunté", se defendió Torres.

"Al bebé no le va a faltar nada"

El catalán también desmintió otra de las declaraciones de Sánchez: que no se hubiera preocupado por su estado o el del bebé. "Yo, por una persona que tenemos en común, sabía todo del bebé. Que no se lo preguntara a ella, es diferente", aclaró Torres. El invitado se mostró emocionado cuando el programa mostró imágenes de la última ecografía de Sánchez: "me da lástima que sea en estas circunstancias, pero es lo más bonito que me puede pasar y estoy supercontento". "Me viene mi padre a la cabeza, creo que porque estoy muy orgulloso de él, me ha cuidado increíble, me ha enseñado lo que es una familia, a cuidarla, respetarla, quererla... por eso sé que al bebé no le va a faltar nada, nunca", confesó Torres, tras lo cual alabó el hecho de que los padres de Sánchez "son encantadores también y sé que ella va a ser una mamá buenísima".