Lucía Sánchez acudió de nuevo a 'Baila conmigo' la noche del lunes 4 de abril, tres días después de desvelar su embarazo, para compartir con los espectadores cómo había vivido la noticia. Asimismo, la gaditana no solo pudo responder a los mensajes que su exnovio y padre del bebé, Isaac Torres, había publicado en redes, sino que también pudo ver y contestar a las palabras que le habían dedicado Marina García, su antigua amiga en 'La isla de las tentaciones' y expareja del catalán, y su propio exnovio, Manu González.

Lucía, al borde del llanto al escuchar las palabras de Marina en 'Baila conmigo'

"Primero de todo, enhorabuena. Un bebé es lo mejor que te puede pasar en la vida, es la persona a la que más vas a querer en este mundo", declaraba García, en un mensaje que replicaba las palabras que le había enviado por privado a Sánchez. "Independientemente de lo que nos haya podido pasar, que ha sido bastante, pasado está. Yo siempre te voy a desear lo mejor del mundo y lo sabes. Espero que te cuides mucho y, esté quien esté, pase lo que pase, sigas adelante con todo", añadía la sevillana, ante la emocionada protagonista del dating show. "Ella fue la primera persona en hablarme y, la verdad, me sorprendió mucho", confesó la gaditana, con voz ahogada.

Sánchez confesó que "me gustó, demuestra mucho de ella" y recordó su paso juntas por 'La última tentación': "es verdad que nosotras hablamos. No íbamos a ser amigas, pero pudimos solucionar nuestras diferencias". "Cuando leí su mensaje, no me lo esperaba y se lo agradezco de corazón", reconoció la gaditana que, a pesar de todo, descartó la posibilidad de que retomaran su amistad. "Igual que una relación de pareja, cuando no hay confianza, no hay nada, pues igual", explicó Sánchez. González también le dedicó unas cariñosas palabras a su expareja, con cierto tono de humor: "para que veas que me alegro de las cosas buenas que te pasan, no vamos a estar siempre para tirarnos pullitas: enhorabuena por tu futura maternidad".

"Vas a ser una madre espectacular"

"Siempre quisiste ser madre joven y te deseo lo mejor a ti, a tu futura criatura que viene en camino. Te deseo mucha salud y que lo cuides como tú seguramente lo vas a criar, siendo una madre espectacular porque tienes muy buen corazón", alabó el gaditano, quien concluyó su mensaje animando a Sánchez a ponerle su nombre, lo que hizo sonreír a Sánchez. "Si lo dice de verdad, muchas gracias. Dice que 'eres muy buena, tienes un corazón muy grande' y, por otra parte, me pone todo el tiempo a parir...", comentó a pesar de todo la gaditana, antes de reconocer que "no me lo esperaba, pero gracias". "No va a tener la suerte de que le ponga Manuel. Eso quisiera él", remató Sánchez, de buen humor.