Mediapro aplica un ERTE ante la crisis del coronavirus y reduce al 50% el sueldo de sus responsables

A raíz de que se comenzara a notar el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en la economía, la palabra ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) comenzó a salir por doquier. La última empresa en aplicarlo ha sido Mediapro, la cual ha anunciado este martes 24 a sus empleados que, tras contactar con los representantes sindicales, ha decidido acogerse a las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la crisis.

Logo de Mediapro

En un comunicado interno del Comité Ejecutivo, al que ha tenido acceso El Español, la empresa ha explicado el "enorme" impacto económico que está viviendo con la crisis: "Producciones y contratos cancelados, suspensión de eventos deportivos en todo el mundo y un largo etcétera al que hay que sumar la imposibilidad que dicen tener muchos clientes de atender los pagos que tenían comprometidos con nosotros", reza el escrito.

Así pues, 1.200 empleados del grupo de comunicación, que engloba a las productoras Globomedia, El Terrat, 100 Balas, K-2000, o Big Bang Media, se verán sometidos al ERTE. Además, han anunciado una reducción salarial, de entre un 15% y un 25%, para las personas cuya retribución sea superior a los 80.000 euros. Por otro lado, detallan que "los máximos responsables del Grupo tendrán una reducción de salario del 50%".

Según han matizado, las medidas se extenderán mientras dure la crisis y, en cuanto "cambien las circunstancias", todos los afectados recuperarán su puesto de trabajo y el 100% de su sueldo.

Una nota negativa

El tono del comunicado no era nada halagüeño para con la situación de la empresa y, de hecho, avisan de que no tiene pinta de mejorar en las próximas semanas. "Más bien de empeorar en los próximos meses", sentencian. Con esta predicción, explican que las reducciones y el ERE no serán las únicas medidas que aplicarán para preservar el grupo, ya que se está trabajando en un exigente plan de austeridad que contempla la eliminación de externalizaciones, la reducción de gastos no imprescindibles y la implementación de un plan de mejora de la eficiencia. "En este entorno caótico a nivel mundial debemos prever cómo garantizar la viabilidad de la compañía y, con ella, del empleo, tanto a medio como a largo plazo", finalizan su comunicado.