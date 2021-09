Mediaset España sufre otro varapalo judicial. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado improcedente el despido de Nico Abad, cuyo contrato fue extinguido al considerarse que había realizado acciones promocionales sin la autorización del grupo de comunicación, amparándose en que violaba los acuerdos de exclusividad fijados en su contrato.

EL TSJM ha fallado a favor de la defensa del presentador una vez que el Juzgado de lo Social número 11 de Madrid desestimara la demanda y confirmara que el despido era procedente. Con la decisión del TSJM, tal y como recoge Vózpopuli, Mediaset debe pagar la cantidad de 279.686,07 euros a Nico Abad en concepto de despido improcedente al no encontrar vinculación entre las actividades del periodista ajenas al grupo mediático y las que realizaba para este.

El madrileño había firmado varios contratos con Mediaset España y algunas de sus filiales "para realizar funciones de presentador, comentarista, conductor, colaborador y en general preste servicios relacionados con dichas actividades", como 'Deportes Cuatro'. Abad formó parte de las campañas publicitarias de Ford, la película "El plan", Volkswagen y un encuentro virtual entre Ford y Cruz Roja Española, las cuales, según una investigación interna de Mediaset, incumplían con la cláusula de exclusividad de su contrato, por lo que el 9 de junio de 2020 se le entregó la carta de despido.

No hubo ocultamiento

No obstante, el TSJM no ha considerado que se hubiera actuado ocultando dichos contratos. "En el sentido de que los comportamientos sancionados no fueron ocultos, sino que por el contrario, de su propia naturaleza y finalidad se infiere su publicidad ya que se trata precisamente de difundir contenidos de la manera más amplia posible mediante actos públicos. Además las demandadas operan en el sector, por lo que razonablemente no pueden alegar desconocimiento", señala la sentencia.

Es más, el tribunal ha desestimado que se haya incurrido en un caso de concurrencia desleal, como señalaba Mediaset, puesto que las marcas de coche con las que trabajó Nico Abad no tienen ninguna relación con el grupo de comunicación. Además, la sentencia señala "que la cesión de los derechos de imagen queda referida a las actividades como presentador en ejecución del propio contrato, por lo que deja fuera las actividades externas del demandante". Por otro lado, la sentencia del TSJM es firme, dado que Mediaset no ha presentado un recurso en el plazo estipulado, tal y como recoge el citado medio. En suma, ya ha depositado la indemnización acordada.