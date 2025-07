Alejandra Rubio carga contra Alessandro Lecquio por Carlo Costanzia: "El problema lo tienes tú"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Este nuevo enfrentamiento viene provocado por unas fotos que han salido de la pareja disfrutando de sus vacaciones en Ibiza. Según el colaborador, sus fuentes le daban la información de que Carlo Costanzia habría pactado estas fotos a escondidas de su pareja, como ha apuntado este lunes 28 de julio. Antes que nada, la hija de Terelu Campos le reprochaba con ironía el buen trato que había recibido por su madre días antes: "Tuviste la suerte de recibir unas palabras tan preciosas que no te mereces".

Alejandra Rubio y Alessandro Lecquio discutiendo por otra polémica en 'Vamos a ver'

"Se lo quiere pasar bien un rato, yo no le culpo. Él piensa que es gracioso así, que tiene su puntillo de gracia y ya está", decía Alejandra Rubio entre risas. La respuesta de Alessandro Lecquio era la siguiente, intentando ponerse algo más serio: "Yo he traído una información que me ha dado una fuente que en otras ocasiones ha sido muy solvente, pero mis admirados compañeros manejan otros datos. Yo respeto los datos de mis compañeros, pero sostengo los míos".

"Ella no sabía nada, pero Carlo había pactado las fotos con el fotógrafo. Ojalá mi información no sea cierta porque eso querría decir que las cosas en la pareja no están bien, y yo a Alejandra, aunque ella no se lo crea, le deseo todo lo mejor... Las informaciones de mis compañeros son respetadas, las mías son analizadas y cuestionadas. Qué divertido concepto de igualdad", declaraba.

Alejandra Rubio y Alessandro Lecquio discutiendo junto al resto de colaboradores de 'Vamos a ver'

La respuesta de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio, por su parte, seguía defendiendo a su pareja ante las acusaciones. "No pasa nada, Alessandro, yo no estoy enfadada, de verdad. Me da exactamente igual porque si todo el mundo te niega y tú eres el único que dices tener la razón, está claro que el problema lo tienes tú".