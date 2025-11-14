Por Fernando S. Palenzuela | |

La vigésima edición de 'Gran Hermano' no está cumpliendo con las expectativas que se tenían en ella. La primera gala marcó un solvente 15,8%, pero este dato ha caído -4 puntos en tan solo una semana. Por si fuera poco, 'GH: La vida en directo' ha sido cancelado tras cuatro emisiones y 'Gran Hermano: El debate' se conformó con un 9,4% en su primera noche.

Es evidente que Telecinco tiene un problema con la nueva edición del reality producido por Zeppelin y para tratar de solventarlo su primera medida es tirar de 'La isla de las tentaciones', su apuesta más fuerte de la parrilla. Tal y como se puede ver en la programación de la web de Telecinco, este domingo 16 de noviembre a las 22:00 horas habrá 'El debate de las tentaciones'.

Ion Aramendi presenta 'Gran Hermano: El debate'

No obstante, se trata únicamente de un espacio de una hora, por lo que ocupará la franja del access para luego a las 23:00h dar paso a la segunda gala de 'Gran Hermano: El debate', que se extenderá hasta las habituales 2:00h de la madrugada. Por tanto, el objetivo es retrasar 'GH' para mejorar su cuota de pantalla y utilizar 'La isla de las tentaciones' como gancho para llamar a más público.

Las cuatro participantes de 'La isla de las tentaciones 9'

¿Y qué pasa con el lunes?

Según ha explicado la cadena,, que en su primera entrega cuenta con las chicas protagonista de la edición. También ofrecerán material inédito como, la reacción de Gilbert a la infidelidad de Claudia o la llegada de Álvaro y Mayeli.

En la segunda gala de 'Gran Hermano', Jorge Javier Vázquez informó a la audiencia de que 'El debate de las tentaciones' se podría ver en abierto en Telecinco los lunes tras 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, según fuentes de Mediaset consultadas por FormulaTV, la emisión del lunes en late night ha sido finalmente descartada al optar por el access del domingo. Por tanto, este día se emitirá un resumen de 'El debate de las tentaciones', que será todo lo que se pueda ver en abierto.