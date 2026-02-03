Por Redacción |

Mediaset España provoca un nuevo terremoto en su área de Informativos con una decisión que afecta de lleno a Cuatro. A partir del lunes 9 de febrero de 2026, las distintas ediciones de 'Noticias Cuatro' dejarán de realizarse desde su plató propio y pasarán a emitirse desde el mismo set que ya acoge 'Informativos Telecinco', lo que supone un nuevo paso en el proceso de ajustes y reorganización interna del grupo con el fin de unificar servicios y abaratar costes.

'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' se fusionan

El movimiento implica también la fusión total de las redacciones de ambas cadenas, que ya venían trabajando de forma coordinada en los últimos meses. Con este cambio, Mediaset concentra la producción informativa en un único espacio y elimina la duplicación de infraestructuras, una línea de actuación que la compañía justifica dentro del proceso de transformación iniciado en 2024 con el relanzamiento de 'Noticias Cuatro' y la renovación tecnológica del plató de Telecinco.

Pese a compartir instalaciones, Mediaset asegura que 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' no tendrán una homogeneización editorial y mantendrán su identidad propia en pantalla. En el caso del espacio de Cuatro, se conservarán la escenografía, la iluminación, los colores corporativos y el estilo visual habitual, con el objetivo de que el espectador perciba los informativos como hasta ahora, aunque se realicen desde el mismo plató.

'Noticias Cuatro' pierde su propio plató y se muda al de Telecinco

Una fría audiencia

El traslado permitirá además que, como los sistemas de realidad aumentada, las pantallas móviles o la spidercam, concentrando así los recursos técnicos en un único set.

Este nueva revolución confirma el profundo proceso de reajuste que atraviesa el área informativa de Mediaset, que no termina de encontrar su lugar a pesar de los esfuerzos. Durante el mes de enero, 'Informativos Telecinco' fue la tercera opción con una media de 8,2%, mientras que 'Noticias Cuarto' ocupa el último lugar al promediar un 6,7%. La compañía refuerza así un modelo en el que dos marcas informativas diferenciadas conviven en una misma estructura, en un contexto de reorganización interna del grupo en su delicada situación.