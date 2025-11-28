Por Redacción |

La noticia de la condena de la Audiencia Provincial de Madrid al tándem de productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid saltaba la tarde del 27 de noviembre de 2025 tras ser publicada en El Mundo. Los fundadores de La Fábrica de la Tele y productores de 'Sálvame' se podrían enfrentar a dos años de prisión, dos años de inhabilitación y a pagar una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores, la demandante.

El asunto se remonta a 2021, cuando Mediaset España emitió la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', producida por La Fábrica de la Tele, donde Rocío Carrasco narraba un episodio con su hija Rocío Flores cuando ella era menor y se desveló la sentencia sin la autorización expresa de Rocío Flores.

Así, Rocío Flores demandó a ambos productores por un delito de revelación de secretos. Por su parte, Mediaset España y Radical Change Contents también han sido condenadas en concepto de responsabilidad civil de la indemnización y, por tanto, a una respuesta subsidiaria y de carácter solidario.

Cornejo y Madrid, que poseen diez días para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reaccionaban a la condena con un comunicado en el que aseguraban estar "tranquilos y convencidos de su inocencia", además de que recuerdan que inicialmente ya se archivó en una ocasión la causa.