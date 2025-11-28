FormulaTV
'Informativos Telecinco' recoge la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid tras la demanda de Rocío Flores

La periodista Arancha Morales era la encargada de hacerse eco del asunto en la edición matinal.

'Informativos Telecinco' recoge la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid tras la demanda de Rocío Flores
Por RedacciónPublicado: Viernes 28 Noviembre 2025 13:30 (hace 2 horas)

La noticia de la condena de la Audiencia Provincial de Madrid al tándem de productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid saltaba la tarde del 27 de noviembre de 2025 tras ser publicada en El Mundo. Los fundadores de La Fábrica de la Tele y productores de 'Sálvame' se podrían enfrentar a dos años de prisión, dos años de inhabilitación y a pagar una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores, la demandante.

El asunto se remonta a 2021, cuando Mediaset España emitió la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', producida por La Fábrica de la Tele, donde Rocío Carrasco narraba un episodio con su hija Rocío Flores cuando ella era menor y se desveló la sentencia sin la autorización expresa de Rocío Flores.

Así, Rocío Flores demandó a ambos productores por un delito de revelación de secretos. Por su parte, Mediaset España y Radical Change Contents también han sido condenadas en concepto de responsabilidad civil de la indemnización y, por tanto, a una respuesta subsidiaria y de carácter solidario.

Y durante la mañana del 28 de noviembre de 2025, 'Informativos Telecinco Matinal' se hacía sorprendentemente eco de la condena a los productores a raíz de la docuserie que la propia cadena emitió en 2021, tal y como admiten desde la pieza informativa. La periodista Arancha Morales ha sido la encargada de informar del asunto.

Van a recurrir

Cornejo y Madrid, que poseen diez días para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reaccionaban a la condena con un comunicado en el que aseguraban estar "tranquilos y convencidos de su inocencia", además de que recuerdan que inicialmente ya se archivó en una ocasión la causa.

