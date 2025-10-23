FormulaTV
Conectar
Última hora Maribel Vilaplana ya tiene fecha para declarar ante el juzgado de la DANA

3ª EDICIÓN

Mediaset premia a Javier de Hoyos ('D Corazón'): Lista completa de ganadores de los GenZ 2025

La tercera edición de los premios organizados por Mediaset España reunieron a algunos de los grandes creadores de contenido del país.

Mediaset premia a Javier de Hoyos ('D Corazón'): Lista completa de ganadores de los GenZ 2025
©Mediaset España
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 23 Octubre 2025 14:47 (hace 54 minutos)

La tercera edición de los GenZ Awards volvió a reunir a la mayoría de los creadores de contenido de España en una gala que tenía 15 categorías distintas, entre las que se encontraban viajes, gastronomía o lifestyle, entre muchas otras. Además, el jurado también otorgaba un premio especial a algún creador que no estuviera nominado a ninguna categoría, basándose en sus propios criterios.

La gala de esta tercera edición fue celebrada en Madrid y se pudo ver a través de Divinity o Mediaset Infinity. Estuvo presentada por Laura Escanes y Xuso Jones, quienes se han consolidado como presentadores en televisión catalana y en 'Lo sabe, no lo sabe', respectivamente. Además, Marta Díaz, Marina Rivers y Jorge Cyruss estuvieron copresentando desde el set de streaming y anunciando a los ganadores de las distintas categorías.

Javi de Hoyos, ganador de la categoría Entretenimiento en los GenZ Awards 2025
Javi de Hoyos, ganador de la categoría Entretenimiento en los GenZ Awards 2025

Uno de los ganadores en esta tercera edición de los premios fue Javier de Hoyos, quien formó parte en su pasado de Mediaset España con 'Socialité'. El actual presentador de 'D Corazón' triunfa en TVE y se ha afianzado en redes contando la actualidad y cotilleos de los influencers, cantantes y famosos de España, aunque los internacionales tampoco se escapan de sus vídeos. Por estos logros y sus varios millones de seguidores en redes ha logrado vencer en la categoría de Entretenimiento.

Lista completa de ganadores

Lifestyle

  • Marta Pombo
  • Sofía Hamela (GANADORA)
  • Marina Barrial
  • Ángela Mármol

Entretenimiento

  • Javi Hoyos (GANADOR)
  • Dan Renville
  • Montoya
  • Abel Planelles

Concienciación, diversidad e inclusión

Vlogger del año

Beauty

  • Nerea Landa
  • Álvaro Platón
  • Silvia Ruiz
  • María Riballo (GANADORA)

Health & Sports

Viajes

Música

  • Mafalda Cardenal
  • Pablo Lluch (GANADOR)
  • Guitarricadelafuente
  • Judeline

Humor y comedia

  • Tamara GR
  • Clersss
  • Nuria Casas (GANADORA)
  • Iban García

Arte, cultura y creatividad

  • Patricia Fernández
  • Ariane Hoyos
  • Magdalenita (GANADORA)
  • Judith Tiral

Moda

  • Alex Segura Sanz
  • Almu Carrión (GANADORA)
  • Blanca Arimany
  • Marta Lozano

Emprendimiento

  • ScrapWorld - byCalitos (GANADOR)
  • Casto House - Sareur y Sofía Bustin
  • Maison Matcha - Violeta Mangriñán
  • ENEA - Teresa Andrés

Medio ambiente y sostenibilidad

  • Climabar
  • Marta Abril
  • Ignacio Guio
  • Plantitis Crónica (GANADORA)

Podcast & Audio

  • La Pija y La Quinqui (GANADOR)
  • Entre el cielo y las nubes
  • Keep it cutre
  • Saldremos Mejores

Gastronomía

  • Cenando con Pablo (GANADOR)
  • María Lo
  • Cocina con Coqui
  • Paula Casado

GenZ del Año

  • Carlos Peguer
  • Sofía Hamela
  • Carlota Marañón
  • Roro (GANADORA)

Peldanyos en su discurso al ganar el premio del jurado de los &#39;GenZ Awards&#39;
Peldanyos en su discurso al ganar el premio del jurado de los 'GenZ Awards'

El premio especial del jurado para Peldanyos

Peldanyos, a pesar de no estar nominado en ninguna categoría este año, fue premiado por el jurado de los GenZ Awards debido a su labor en redes como influencer de comida y a sus nuevos proyectos sacando sus propios lanzamientos de ediciones exclusivas de comida. El valenciano recogía su premio lleno de sorpresa y agradecimiento a uno de los sectores de trabajadores de este país: "Quienes aportan a la gastronomía de este país son todos los cocineros y toda la gente que lleva muchísimos años de formación que tiene negocios, que le cuesta sacar mucho adelante, muchos años de experiencia, de aprecio por la cocina y por lo que hace, y sin ellos mi pasión no existiría y por tanto mi trabajo ni este reconocimiento. Así que gracias a todos los hosteleros y a toda la gente que se dedica a la gastronomía en este país".

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas