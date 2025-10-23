Mediaset premia a Javier de Hoyos ('D Corazón'): Lista completa de ganadores de los GenZ 2025

La tercera edición de los GenZ Awards volvió a reunir a la mayoría de los creadores de contenido de España en una gala que tenía 15 categorías distintas, entre las que se encontraban viajes, gastronomía o lifestyle, entre muchas otras. Además, el jurado también otorgaba un premio especial a algún creador que no estuviera nominado a ninguna categoría, basándose en sus propios criterios.
La gala de esta tercera edición fue celebrada en Madrid y se pudo ver a través de Divinity o Mediaset Infinity. Estuvo presentada por Laura Escanes y Xuso Jones, quienes se han consolidado como presentadores en televisión catalana y en 'Lo sabe, no lo sabe', respectivamente. Además, Marta Díaz, Marina Rivers y Jorge Cyruss estuvieron copresentando desde el set de streaming y anunciando a los ganadores de las distintas categorías.
Uno de los ganadores en esta tercera edición de los premios fue Javier de Hoyos, quien formó parte en su pasado de Mediaset España con 'Socialité'. El actual presentador de 'D Corazón' triunfa en TVE y se ha afianzado en redes contando la actualidad y cotilleos de los influencers, cantantes y famosos de España, aunque los internacionales tampoco se escapan de sus vídeos. Por estos logros y sus varios millones de seguidores en redes ha logrado vencer en la categoría de Entretenimiento.
Lista completa de ganadores
Lifestyle
- Marta Pombo
- Sofía Hamela (GANADORA)
- Marina Barrial
- Ángela Mármol
Entretenimiento
- Javi Hoyos (GANADOR)
- Dan Renville
- Montoya
- Abel Planelles
Concienciación, diversidad e inclusión
- Cris Blanco
- Nerea Pérez de las Heras
- Henar Álvarez (GANADORA)
- Pretty and Olé
Vlogger del año
- Plex
- Carlos Peguer
- Carlota Marañón
- Fizpireta (GANADORA)
Beauty
- Nerea Landa
- Álvaro Platón
- Silvia Ruiz
- María Riballo (GANADORA)
Health & Sports
- Verdeliss
- Farmacéutico Fernández (GANADOR)
- Ana Peleteiro
- Sara Baceiredo
Viajes
- Enrique Álex
- Albert Vicente
- Sofía Surferss (GANADORA)
- Gonzalo Montoya
Música
- Mafalda Cardenal
- Pablo Lluch (GANADOR)
- Guitarricadelafuente
- Judeline
Humor y comedia
- Tamara GR
- Clersss
- Nuria Casas (GANADORA)
- Iban García
Arte, cultura y creatividad
- Patricia Fernández
- Ariane Hoyos
- Magdalenita (GANADORA)
- Judith Tiral
Moda
- Alex Segura Sanz
- Almu Carrión (GANADORA)
- Blanca Arimany
- Marta Lozano
Emprendimiento
- ScrapWorld - byCalitos (GANADOR)
- Casto House - Sareur y Sofía Bustin
- Maison Matcha - Violeta Mangriñán
- ENEA - Teresa Andrés
Medio ambiente y sostenibilidad
- Climabar
- Marta Abril
- Ignacio Guio
- Plantitis Crónica (GANADORA)
Podcast & Audio
- La Pija y La Quinqui (GANADOR)
- Entre el cielo y las nubes
- Keep it cutre
- Saldremos Mejores
Gastronomía
- Cenando con Pablo (GANADOR)
- María Lo
- Cocina con Coqui
- Paula Casado
GenZ del Año
- Carlos Peguer
- Sofía Hamela
- Carlota Marañón
- Roro (GANADORA)
El premio especial del jurado para Peldanyos
Peldanyos, a pesar de no estar nominado en ninguna categoría este año, fue premiado por el jurado de los GenZ Awards debido a su labor en redes como influencer de comida y a sus nuevos proyectos sacando sus propios lanzamientos de ediciones exclusivas de comida. El valenciano recogía su premio lleno de sorpresa y agradecimiento a uno de los sectores de trabajadores de este país: "Quienes aportan a la gastronomía de este país son todos los cocineros y toda la gente que lleva muchísimos años de formación que tiene negocios, que le cuesta sacar mucho adelante, muchos años de experiencia, de aprecio por la cocina y por lo que hace, y sin ellos mi pasión no existiría y por tanto mi trabajo ni este reconocimiento. Así que gracias a todos los hosteleros y a toda la gente que se dedica a la gastronomía en este país".