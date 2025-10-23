Mediaset premia a Javier de Hoyos ('D Corazón'): Lista completa de ganadores de los GenZ 2025

Por Sandra Alcaide Barrón |

La tercera edición de los GenZ Awards volvió a reunir a la mayoría de los creadores de contenido de España en una gala que tenía 15 categorías distintas, entre las que se encontraban viajes, gastronomía o lifestyle, entre muchas otras. Además, el jurado también otorgaba un premio especial a algún creador que no estuviera nominado a ninguna categoría, basándose en sus propios criterios.

La gala de esta tercera edición fue celebrada en Madrid y se pudo ver a través de Divinity o Mediaset Infinity. Estuvo presentada por Laura Escanes y Xuso Jones, quienes se han consolidado como presentadores en televisión catalana y en 'Lo sabe, no lo sabe', respectivamente. Además, Marta Díaz, Marina Rivers y Jorge Cyruss estuvieron copresentando desde el set de streaming y anunciando a los ganadores de las distintas categorías.

Javi de Hoyos, ganador de la categoría Entretenimiento en los GenZ Awards 2025

Uno de los ganadores en esta tercera edición de los premios fue Javier de Hoyos, quien formó parte en su pasado de Mediaset España con 'Socialité'. El actual presentador de 'D Corazón' triunfa en TVE y se ha afianzado en redes contando la actualidad y cotilleos de los influencers, cantantes y famosos de España, aunque los internacionales tampoco se escapan de sus vídeos. Por estos logros y sus varios millones de seguidores en redes ha logrado vencer en la categoría de Entretenimiento.

Lista completa de ganadores

Lifestyle

Sigue a FormulaTV en WhatsApp Marta Pombo

Sofía Hamela (GANADORA)

Marina Barrial

Ángela Mármol

Entretenimiento

Javi Hoyos (GANADOR)

Dan Renville

Montoya

Abel Planelles

Concienciación, diversidad e inclusión

Vlogger del año

Plex

Carlos Peguer

Carlota Marañón

Fizpireta (GANADORA)

Beauty

Nerea Landa

Álvaro Platón

Silvia Ruiz

María Riballo (GANADORA)

Health & Sports

Verdeliss

Farmacéutico Fernández (GANADOR)

Ana Peleteiro

Sara Baceiredo

Viajes

Enrique Álex

Albert Vicente

Sofía Surferss (GANADORA)

Gonzalo Montoya

Música

Mafalda Cardenal

Pablo Lluch (GANADOR)

Guitarricadelafuente

Judeline

Humor y comedia

Tamara GR

Clersss

Nuria Casas (GANADORA)

Iban García

Arte, cultura y creatividad

Patricia Fernández

Ariane Hoyos

Magdalenita (GANADORA)

Judith Tiral

Moda

Alex Segura Sanz

Almu Carrión (GANADORA)

Blanca Arimany

Marta Lozano

Emprendimiento

ScrapWorld - byCalitos (GANADOR)

Casto House - Sareur y Sofía Bustin

Maison Matcha - Violeta Mangriñán

ENEA - Teresa Andrés

Medio ambiente y sostenibilidad

Climabar

Marta Abril

Ignacio Guio

Plantitis Crónica (GANADORA)

Podcast & Audio

La Pija y La Quinqui (GANADOR)

Entre el cielo y las nubes

Keep it cutre

Saldremos Mejores

Gastronomía

Cenando con Pablo (GANADOR)

María Lo

Cocina con Coqui

Paula Casado

GenZ del Año

Carlos Peguer

Sofía Hamela

Carlota Marañón

Roro (GANADORA)

Peldanyos en su discurso al ganar el premio del jurado de los 'GenZ Awards'

El premio especial del jurado para Peldanyos

Peldanyos, a pesar de no estar nominado en ninguna categoría este año, fue premiado por el jurado de los GenZ Awards debido a su labor en redes como influencer de comida y a sus nuevos proyectos sacando sus propios lanzamientos de ediciones exclusivas de comida. El valenciano recogía su premio lleno de sorpresa y agradecimiento a uno de los sectores de trabajadores de este país: "Quienes aportan a la gastronomía de este país son todos los cocineros y toda la gente que lleva muchísimos años de formación que tiene negocios, que le cuesta sacar mucho adelante, muchos años de experiencia, de aprecio por la cocina y por lo que hace, y sin ellos mi pasión no existiría y por tanto mi trabajo ni este reconocimiento. Así que gracias a todos los hosteleros y a toda la gente que se dedica a la gastronomía en este país".