Por Julia Almazán Romero |

Alba Carrillo ha vuelto a convertirse en protagonista durante su intervención en ' D Corazón ', el espacio de crónica social de TVE., con quien mantuvo una relación de dos años, y ha estallado contra Javier de Hoyos por tratar de cortar sus críticas hacia él., comentaba, visiblemente enfadada, después de que el presentador intentara frenar sus palabras.

Todo comenzó cuando Carrillo arremetió contra el periodista por sus recientes declaraciones en las que mostró desprecio hacia los programas del corazón. "Que este señor dé lecciones, cuando ha estado en mi casa comiendo de lo que yo ganaba de la crónica rosa, me parece vergonzoso", aseguró. Además, no dudó en compararlo con otro de sus conocidos ex, Feliciano López: "Me quedo con Feliciano, que al menos tenía un trabajo".

Javier de Hoyos y Alba Carrillo en el programa 'D Corazón'

Pero eso no se quedó ahí. Tras llamarle "parásito", la colaboradora puso en duda la validez del doctorado que Burgoa ha obtenido recientemente, cuestionando tanto su nivel cultural como los medios que habría utilizado para conseguirlo: "Parece que ya se doctora cualquiera, porque yo sé el nivel intelectual y cultural que tiene este señor". Y asegura que ella misma le proporcionó contactos para que su expareja pudiera sacarse el doctorado.

Ante estos ataques, Javier de Hoyos no se quedó callado e intervino para defender a Burgoa. En primer lugar, el presentador puntualizó que la expareja de Carrillo ha trabajado como periodista durante varios años y a esto añade, advirtiendo a la colaboradora, que "si ha conseguido un doctorado, lo ha conseguido", algo que desató todavía más el enfado de su compañera.

Alba Carrillo en el programa 'D Corazón'

Las críticas de Burgoa a la televisión que lo vio crecer

El conflicto entre Alba Carrillo y Santi Burgoa viene de lejos, pero ahora la causa ha sido las declaraciones del periodista criticando públicamente a los programas de corazón en un post donde celebraba la cancelación de varios espacios como 'La familia de la tele'. Su mensaje, considerado una "lección de moral" por parte de Carrillo, fue la gota que colmó un vaso que ya rebosaba desde hace tiempo. En redes, la modelo expresó su decepción acusando a su ex de hipocresía y adelantando que no pisará la universidad donde ahora él da clases: "Yo quiero profesores de calidad".