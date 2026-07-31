Por Fidel Conejero |

Mediaset España ya ha encontrado sustituto para Unai Iparragirre. Apenas dos semanas después de que trascendiera la dimisión voluntaria del hasta entonces director de Antena del grupo, la compañía ha anunciado el nombramiento de Raúl López Palomar, que asumirá el cargo a partir del 1 de agosto y reportará directamente a la Dirección General de Televisión.

López Palomar conoce bien la casa. Forma parte de Mediaset desde 2009 y, desde 2013, ha ejercido como director de Programación de Cuatro, cadena que acaba de cerrar la temporada 2025-2026 con su mejor resultado de audiencia de los últimos ocho años. Antes de incorporarse al grupo había trabajado en Paramount Comedy, MTV España y Antena 3, donde también desempeñó distintas responsabilidades vinculadas a la programación.

Sede de Mediaset España en Fuencarral

El relevo llega tras la salida de Unai Iparragirre

El nombramiento se produce después de la marcha de, cuya dimisión se conoció a mediados de julio. El directivo apenas permanecióal frente de la Dirección de Antena de Mediaset, a la que llegó enpara sustituir a. Su salida se produjo en un momento especialmente, que continúa atravesando una

Durante los últimos años, Mediaset ha acometido numerosos cambios en su estructura directiva con el objetivo de recuperar la competitividad de su principal cadena. Sin embargo, los diferentes relevos y la renovación de la estrategia de programación no han logrado revertir la pérdida de liderazgo de Telecinco, que en los últimos cursos ha cedido terreno frente a Antena 3 y también ante La 1.

El perfil de Raúl López Palomar está estrechamente ligado a Cuatro, donde ha dirigido la estrategia de programación desde 2013. Bajo su gestión, la cadena ha reforzado su posición durante la última temporada, impulsada por el rendimiento de formatos como 'First Dates', 'Horizonte', 'Código 10' o 'En boca de todos'. Ahora afrontará el reto de coordinar la estrategia de antena de todos los canales del grupo en un momento clave para la evolución de las audiencias de Mediaset.