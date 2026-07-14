Por Fidel Conejero |

La reestructuración de Mediaset España suma un nuevo capítulo. Unai Iparragirre, director de Antena del grupo, ha presentado su dimisión voluntaria apenas ocho meses después de asumir el cargo, según ha adelantado El Confidencial. Su salida se produce en un momento especialmente delicado para Telecinco, inmersa desde hace varios años en una crisis de audiencia que, lejos de revertirse, continúa acentuándose temporada tras temporada.

Iparragirre aterrizó en Mediaset en diciembre de 2025 procedente de EiTB, donde ejercía como responsable de los canales lineales y de la plataforma OTT del grupo vasco. Su incorporación respondía al objetivo de reforzar el área de Antena tras la salida de Javier López Cuenllas, que abandonó la compañía después de 16 años. Desde este puesto se coordinan decisiones estratégicas sobre la configuración de las parrillas de programación de los distintos canales y la planificación publicitaria, un área clave para la evolución de las audiencias.

Sede de Mediaset España en Fuencarral

Otra salida en una etapa de profundos cambios

La dimisión de Iparragirre se produce en un periodo marcado por lade la estructura directiva de Mediaset. Desde la salida dey el nombramiento decomo consejero delegado, el grupo ha acometidotanto en la dirección como en su estrategia de programación con el objetivo de recuperar el terreno perdido frente a sus competidores.

Sin embargo, la crisis de Telecinco no comenzó con el relevo de Vasile. La cadena ya había iniciado su pérdida de liderazgo a finales de 2021, hasta ceder la primera posición a Antena 3 de forma definitiva en enero 2022. Desde entonces, la situación no ha dejado de complicarse y los cambios en la programación, la apuesta por nuevos formatos y la reorganización interna no han conseguido devolver al canal a las cifras que registraba hace apenas unos años.

Los datos de audiencia reflejan esa tendencia. Telecinco cerró el pasado mes de junio con un 8,3% de cuota de pantalla, el peor dato de su historia para ese mes, consolidándose como la tercera cadena nacional por detrás de Antena 3 y La 1. Además, en determinadas jornadas la diferencia respecto a Cuatro se reduce cada vez más. Sin ir más lejos, este lunes, sin encuentros del Mundial, Telecinco registró un 7,4% de share frente al 6,7% obtenido por Cuatro, apenas siete décimas de distancia entre ambos canales, una situación prácticamente impensable hace apenas unos años.

Mientras tanto, Cuatro atraviesa una realidad muy diferente. La segunda cadena de Mediaset lleva tiempo consolidándose por delante de laSexta en la mayoría de jornadas y ha logrado reforzar su identidad gracias al rendimiento de formatos como 'Horizonte', 'Código 10', 'First Dates' o 'En boca de todos', convirtiéndose en uno de los principales apoyos del grupo en un contexto especialmente complicado para Telecinco.

Por el momento, Mediaset no ha comunicado quién asumirá las funciones de Unai Iparragirre ni si su marcha implicará una nueva reorganización del área de Antena. Lo que sí pone de manifiesto esta nueva salida es que el grupo continúa inmerso en un profundo proceso de transformación para intentar revertir una crisis que comenzó antes del relevo de Paolo Vasile y que, casi tres años después de su marcha, sigue sin encontrar una solución definitiva.