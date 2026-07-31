Cuatro volverá a confiar en 'Horizonte' de manera excepcional. La cadena ha anunciado la emisión de 'Horizonte: crisis en la frontera' este viernes 31 de julio, a partir de las 22:00 horas, para abordar la última hora de la crisis migratoria que se vive en Ceuta. Iker Jiménez y Carmen Porter se pondrán al frente de esta edición especial junto a los colaboradores habituales del programa, que sustituirá en la programación a la película "Spider-Man: No Way Home", prevista inicialmente para ocupar el prime time de este viernes.
El especial llega apenas un día después del estreno de 'Súper Gómez, el hombre maratón', el formato de Raúl Gómez que ha tomado el relevo de 'Horizonte' en la noche de los jueves tras el final de temporada del espacio de actualidad. La nueva apuesta de Cuatro debutó con un discreto 4,9% de cuota de pantalla y 404.000 espectadores, muy lejos de los registros que venía cosechando el programa de Íker Jiménez.
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'Horizonte' vuelve por la actualidad informativa
No obstante, el regreso del programa no responde, al menos por ahora, a un cambio en la estrategia de programación de Mediaset, sino a la relevancia de la actualidad informativa. La crisis migratoria en Ceuta ha llevado a la cadena a modificar su parrilla apenas unas horas antes de la emisión prevista, recuperando a la pareja titular para ofrecer un especial centrado en el análisis de los acontecimientos y de la última hora desde la ciudad autónoma.