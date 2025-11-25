Las mejores ofertas en tecnología y series en los días previos al Black Friday 2025

Publicado: Martes 25 Noviembre 2025 12:27 (hace 7 horas)|
Nos acercamos a una de las fechas más codiciadas tanto por las tiendas como por los consumidores: el Black Friday. Este viernes 28 de noviembre se producirá el gran día de las rebajas del año, pero eso no quiere decir que en estos días previos no haya ya varios productos con suculentos descuentos. Te hemos preparado una selección de artículos de tecnología y series para que vayas abriendo boca.
Televisión inteligente
- Xiaomi TV F 65" - Comprar: 349 euros (39% de descuento)
- TCL 65Q6C 65" - Comprar: 577 euros (42% de descuento)
- TCL 85T8C 85" - Comprar: 798,35 euros (20% de descuento)
- TCL 50V6C 50" - Comprar: 259 euros (35% de descuento)
- Hisense 40A4Q 40" - Comprar: 156,20 (40% de descuento)
Telefonía móvil
- Xiaomi Poco F7 - Comprar: 359,99 euros (28% de descuento)
- Xiaomi 15 - Comprar: 629,99 euros (16% de descuento)
- Samsung Galaxy S25 Ultra - Comprar: 1099 euros (30% de descuento)
- Xiaomi Redmi 15 - Comprar: 122,99 euros (32% de descuento)
- Samsung Galaxy A17 - Comprar: 229 euros (26% de descuento)
Sonido
- Tocadiscos Create - Comprar: 84,95 euros (16% de descuento)
- Auriculares Sony WH-CH520 - Comprar: 29,74 euros (13% de descuento)
- Auriculares Beats Studio Pro - Comprar: 179 euros (55% de descuento)
- Barra de sonido LG DS60TR - Comprar: 197,52 euros (43% de descuento)
- Auriculares IKT - Comprar: 20,57 euros (59% de descuento)
Informática
- Apple MacBook Air 13" - Comprar: 859 euros (22% de descuento)
- ASUS TUF Gaming A16 - Comprar: 999 euros (33% de descuento)
- Microsoft Surface Pro - Comprar: 739,99 euros (26% de descuento)
- Lenovo Thinkbook 14 - Comprar: 599 euros (43% de descuento)
- Disco duro externo WD 5TB - Comprar: 115,99 euros (14% de descuento)
- Tinta de impresora - Comprar: 53,75 euros (5% de descuento)
Fotografía
- Sony Alpha ZV-E10K - Comprar: 629 euros (26% de descuento)
- DJI Osmo Action 5 - Comprar: 275 euros (25% de descuento)
- Insta360 Ace Pro 2 - Comprar: 449 euros (18% de descuento)
- DJI Osmo Action 4 - Comprar: 188 euros (43% de descuento)
- Polaroid Now Gen 3 con película - Comprar: 129,99 euros (13% de descuento)
Series de televisión
- 'Manos a la obra' (Serie completa) - Comprar: 71,95 euros (31% de descuento)
- 'La Mesías' - Comprar: 25,64 euros (15% de descuento)
- 'Perdidos' - Comprar: 43,99 euros (38% de descuento)
- 'La Casa de Papel' - Comprar: 20,95 euros (38% de descuento)
- 'Star Trek' - Comprar: 74,95 euros (36% de descuento)