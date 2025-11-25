Las mejores ofertas en tecnología y series en los días previos al Black Friday 2025

Por Redacción |

Nos acercamos a una de las fechas más codiciadas tanto por las tiendas como por los consumidores: el Black Friday. Este viernes 28 de noviembre se producirá el gran día de las rebajas del año, pero eso no quiere decir que en estos días previos no haya ya varios productos con suculentos descuentos. Te hemos preparado una selección de artículos de tecnología y series para que vayas abriendo boca.

El Black Friday comienza con ofertas previas

Televisión inteligente

Telefonía móvil

Sonido

Algunas de las ofertas de la semana del Black Friday

Informática

Fotografía

Series de televisión