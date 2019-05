Las mejores ofertas en merchandising y DVD y Blu-Ray: 'Better Call Saul', 'Westworld', 'Shameless'

Han pasado ya bastantes días desde que 'Juego de Tronos' ha llegado a su fin. ¿Has podido superar el final? Sea cual sea la respuesta, es momento de abrirse a otras ficciones televisivas y por esta razón, Capitán Ofertas te trae nuevas oportunidades esta semana. Entre ellas, un libro que habla de filosofía y de 'Futurama' e incluso un videojuego de 'Naruto' para la Play Station 4. Sigue leyendo y descubre todas las ofertas.

: En algunas ocasiones, la filosofía parece ser un asunto complicado y difícil de entender. Pero, ¿qué pasaría si esta materia te la explicara un robot con problemas de alcoholismo o una mutante con el pelo lila y tan solo un ojo? Seguramente sería mucho más entretenido y sencillo que leer el imperativo categórico de Immanuel Kant. Así que no lo dudes y adéntrate en la filosofía de la mano de ' Futurama ' con este libro.

Comprar: 18,90 euros

'Futurama' y 'Naruto'

- Videojuego "Naruto to Boruto: Shinobi Striker": Si te apasiona el universo de 'Naruto', el hecho de hacerse con este videojuego para la Play Station 4 es una idea muy interesante a tener en cuenta. En él, podrás crear un avatar con el que luchar contra el resto de personajes de dicho universo. También puedes crear equipos con los que podrás luchar en diferentes ligas.

Comprar: 19,25 euros (Gastos de envío no incluidos)

- Funko de Eugene de 'The Walking Dead': Eugene es uno de los personajes de 'The Walking Dead' que más ha evolucionado a lo largo de la ficción. Y es que el hombre con aspecto desaliñado y algo retraído en un principio, acaba convirtiéndose en uno de los integrantes de Los Salvadores. Por esta razón no deberías dejar pasar la oportunidad de hacerte con esta figura de vinilo del cobarde, pero gran superviviente.

Comprar: 8,50 euros

'The Walking Dead' y 'Juego de Tronos'

- Funko Tyrion Lannister de 'Juego de Tronos': Si tuviésemos que destacar alguno de los personajes de 'Juego de Tronos' que más ha sabido adaptarse ante las dificultades que se presentaban en los Siete Reinos, ese ha sido Tyrion Lannister. Y es que a pesar de ser el hermano de Cersei y Jaime Lannister, el enano acabó sirviendo a Daenerys, siendo uno de sus principales consejeros.

Comprar: 8,50 euros

- Funko de Teddy de 'Westworld': Aquí te mostramos la figura de vinilo de Teddy Flood, uno de los anfitriones de 'Westworld'. Teddy se trata de una de las piezas principales de la historia que también protagoniza Dolores Abernathy. En ella, Teddy lucha contra los hombres que intentan violar y matar a Dolores. En definitiva, un gran héroe de Sweetwater.

Comprar: 8,50 euros

'Westworld' y 'Better Call Saul'

- 'Better Call Saul' (Temporada 4): El spin-off de 'Breaking Bad' está convirtiéndose también en una gran serie de televisión. Por esta razón, te ofrecemos la cuarta temporada de 'Better Call Saul', donde se narra la transformación de Jimmy McGill a Saul Goodman, el abogado que está sumergido en el mundo criminal y con el que se cruzará años después Walter White.

Comprar en: DVD: 12,99 euros

- 'The Young Pope' (Temporada 1): Nos encontramos ante la primera serie creada por Paolo Sorrentino, llamada 'The Young Pope'. Está protagonizada por Jude Law, quien interpreta a un Papa bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Así pues, Lenny Belardo se convierte en uno de los hombres capaces de cambiar la imagen que ha guardado cuidadosamente la Iglesia desde hace años.

Comprar en: DVD: 15,99 euros

'The Young Pope' y 'The Good Wife'

- 'The Good Wife' (Temporada 1): La vida de Alicia Florrick cambia drásticamente en la primera temporada de 'The Good Wife'. Y es que va a tener que volver a trabajar en el mundo de la abogacía después de que su marido, un importante político, sea encarcelado por un escándalo. ¿Conseguirá Florrick adaptarse a su nueva vida o se verá abrumada frente a tanto cambio?

Comprar en: DVD: 9,95 euros

- 'American Horror Story' (Temporada 4): Si eres un amante de las ficciones de televisión que oscilan entre el terror cotidiano y lo sobrenatural, la cuarta temporada de 'American Horror Story' está hecha para ti. Y es que el tema principal de esta entrega son los monstruos que se pueden encontrar en un circo. Y el más principal y aterrador del circo de Florida es el payaso Twisty.

Comprar en: DVD: 25,99 euros

'American Horror Story' y 'Shameles'

- 'Shameless' (Temporada 3): En las dos temporadas anteriores de 'Shameless', la vida de los Gallagher ha sido una montaña rusa de emociones. Y es que la familia ha vivido momentos muy complicados, desde alguna muerte, pasando por nacimientos e incluso por algún secuestro. Pero sea como sea, esta familia sigue empeñándose en ser feliz. ¿Lo conseguirá?

Comprar en: DVD: 29,99 euros