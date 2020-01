El tenso reencuentro de Álex y Fiama con Melani en 'La isla de las tentaciones': "Vienes con ganas de guerra"

La noche del jueves 9 enero, Mediaset estrenó en Telecinco y Cuatro 'La isla de las tentaciones', donde las cinco parejas participantes se encontraron por primera vez con los solteros que pondrían a prueba su relación. Un momento en el que se produjo el reencuentro de Álex Bueno y Fiama Rodríguez con Melani, expareja del primero después de que participara en 'Mujeres y hombres y viceversa', en el que la tensión fue más que evidente.

Fiama presencia como Álex rechaza el collar de flores de Melani, en su primer reencuentro en 'La isla de las tentaciones'

"Vengo con un solo propósito: enamorarme y pasármelo bien. Si le jode a alguna, que se aguante", se presentó Melani, en una clara indirecta hacia Fiama, a quien Mónica Naranjo preguntó al respecto. "Hay gente que no viene a buscar el amor. Vienen a intentar molestar y se van a ir a casa con las ganas", declaró la aludida, quien explicó ante las cámaras que Álex y Melani "tuvieron una especie de relación, pero no me preocupa. No tiene nada que hacer". "Melani no me perturba en absoluto", insistió Fiama, tras lo cual se emitió un extracto en el que Melani explicaba que había tenido ocho meses de relación con Álex.

"Me agobié y él se quería venir conmigo", declaró la soltera, quien tuvo su primer encontronazo con Fiama durante la presentación. "Has venido con ganas de guerra", le reprochó Rodríguez. "¿Yo con ganas de guerra, o tú? Si estás tan bien con tu novio, aquí no vienes, guapa. Y lo sabes mejor que nadie", replicó Melani, cortante, antes de que la presentadora preguntara su opinión a Álex. "Realmente no siento nada. Yo estoy enamorado de Fiama pero no entiendo esa contestación por su parte", reconoció el participante, tras lo cual su pareja afirmó que "por ella para mí no es una prueba, está más que superado".

"Tenemos una conversación pendiente"

La tensión aumentó cuando los solteros tuvieron ocasión de colocar un collar de flores en el participante que más les gustaba. Un momento en el que Melani se tomó su tiempo antes de lanzarse a poner su collar a Álex, quien inmediatamente se echó hacia atrás para impedírselo. "Me parece mala baba", declaró el participante, mientras Melani declaró que "tenemos una conversación pendiente". Unas palabras ante las que Fiama la acusó de que querer "fastidiarme a mí" y de hacer "fantasmeo". "Has tenido mucho tiempo para hablar", le reprochó Fiama. Además, Álex y Melani volvieron a chocar durante la primera noche en la casa, donde él se negó a hablar con ella. "Es un falso", lo acusó la soltera, antes de vaticina que Álex "no va a hablar conmigo en ningún momento".