Por Adrián López Carcelén |

'Aída y vuelta' se ha convertido en una de las películas más taquilleras del año. Los actores que habitaron Esperanza Sur durante casi diez años han vuelto a dar vida a unos personajes que consiguieron traspasar la ficción y convertirse en arquetipos de la idiosincrasia de los barrios españoles. Todos ellos adoptaron una función simbólica de visibilidad y crítica social: Fidel y el señalamiento a su orientación sexual, Mauricio y sus comportamientos de una España cañí desfasada, Eugenia y las vicisitudes de una diva pasada de rosca y, por supuesto, Paz, que se convirtió en un ejemplo de resiliencia y superación por su profesión.

En una entrevista en 'Hoy por hoy', Melani Olivares habló de cómo, durante la emisión de 'Aída', las prostitutas de Madrid la paraban por la calle para agradecerle la visibilidad que otorgaba al colectivo. "Yo bajaba por la calle Montera y me decían: '¡Hombre, Paz, compañera!', y entonces yo me sentaba con ellas en los bordillos y comíamos pipas", dijo la actriz en el programa de Àngels Barceló.

Melani Olivares en 'Aída'

Además, Olivares ha hablado de un episodio que vivió con una de estas prostitutas y que le cambió la visión sobre ellas. "Una me invitó a su habitación para que la viera, porque yo quería saber. Lo supe y ya me fui", afirmaba sin poder contener la emoción. Barceló quiso indagar más y le preguntó: "¿Se te vino abajo todo?". La actriz respondía afirmativamente mientras recalcaba: "Pero seguí yendo, viéndolas y me contaban muchas cosas".

El fenómeno de 'Aída y vuelta'

El elenco de 'Aída y vuelta'

Con, la película dirigida por Paco León ya se ha convertido en el filme español más taquillero desde junio de 2025., la cinta supone el regreso de Aída García y compañía a las pantallas de toda España. Además, la película también ha cruzado el charco, estrenándose el 6 de febrero en 27 salas de Estados Unidos y consiguiendo ser vista por más de veinte mil personas en sus tres primeros días.

La película transcurre durante el rodaje de un capítulo de la serie, donde los conflictos personales de los actores se mezclan con los de los personajes que interpretan. Además, las secuencias que se graban durante la película forman parte de un episodio real. Un capítulo que los espectadores pueden ver a través de un código QR que se proporciona al finalizar la proyección de la cinta.