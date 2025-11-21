Melani Olivares: "Me encantaría hacer una nueva temporada de 'Aída', Miren y yo no dejamos de pedirla"

Serie relacionada
Aída
2005 - 2014
España 10 temporadas 237 capítulos
ComediaFamiliar
'Aída' está de vuelta con 'Aída y vuelta', la película que reúne a (casi) todo el elenco de la serie para mostrarnos una pieza de metaficción que entusiasmará a los fans. De cara al estreno, hablamos con Melani Olivares, quien no nos da muchos detalles pera no meter la pata aunque sí que reconoce que le encantaría que este proyecto abriese las puertas al regreso de la serie con una temporada completa: "Miren Ibarguren y yo estamos todo el día pidiéndola, pero tendríamos que estar todos".
Titulares de Melani Olivares
- "No puedo contar nada de 'Aída y vuelta', tengo un punto en la boca"
- "Está muy chula la película, ya la hemos podido ver y a nosotros nos ha encantado"
- "Todo lo que se verá en la película podrá haber sido real o no, solo lo sabremos nosotros"
- "Es un guion de Paco y de Fer y nosotros somos muy obedientes, no hemos impuesto nada"
- "Contamos cosas antes de que se escribiera el guion, pero muchas ya se sabían porque hemos convivido muchos año"
- "Me encantaría hacer una temporada entera, Miren y yo estamos todo el día pidiéndola"
- "De tele no puedo decir nada, pero voy a empezar un proyecto en enero"
- "Estoy en el teatro haciendo llenazos, estamos súper agradecidas"