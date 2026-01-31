FormulaTV
Audiencias 'Lo de Évole' triunfa en su doble entrega con Urdangarin y puede con 'GH Dúo'

'Aída' arrasa en su salto al cine: el estreno de 'Aída y vuelta' lidera en taquilla

La película dirigida por Paco León arranca con buen pie al imponerse a su competencia en las salas de cine.

'Aída' arrasa en su salto al cine: el estreno de 'Aída y vuelta' lidera en taquilla
©The Mediapro Studio
Por Alejandro RoderaPublicado: Sábado 31 Enero 2026 13:30

Esperanza Sur ha regresado, aunque no al prime time, sino a la gran pantalla. Más de diez años después de su final, que vio la luz en junio de 2014, 'Aída' ha resurgido con 'Aída y vuelta', un ejercicio metanarrativo que, en vez de brindarnos un episodio al uso (aunque de alguna manera también lo hace), ha querido reflejar cómo es el rodaje de una serie de comedia tradicional en los tiempos que corren.

El resultado ha llegado a los cines el viernes 30 de enero y, a juzgar por la primera muestra que llega a través de cifras estimadas, ha conseguido atraer a quienes se sentaban fielmente ante el televisor para sintonizar Telecinco cada semana. Según indica Comscore, 'Aída y vuelta', que está distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia, ha sido la película más vista en las salas españolas en el día de su lanzamiento. De este modo, ha superado a otro debut, el de 'Marty Supreme', y a éxitos internacionales como 'Hamnet', 'La asistenta' y 'Avatar: Fuego y ceniza', que se repartieron el podio el fin de semana anterior.

Carmen Machi en &#39;Aída y vuelta&#39;
Carmen Machi en 'Aída y vuelta'
La recaudación estimada en esa primera jornada sería de más de 420.000 euros, según recoge Box Office España, por lo que podría apuntar a un lanzamiento que superaría el millón de euros a lo largo de sus tres primeros días y que demostraría el buen estado de forma de la cinematografía patria, que en el primer mes del año ya había encadenado tres títulos capaces de llevar al gran público al cine: 'Abuela tremenda', 'Rondallas' e 'Ídolos'.

A falta de conocer el rendimiento a lo largo del fin de semana completo, estas cifras auguran un arranque positivo para 'Aída y vuelta', que ha logrado reunir al grueso de su elenco original. Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo encabezan el elenco de la película producida por Globomedia (The Mediapro Studio) y Telecinco Cinema, que más adelante se verá en Prime Video.

Paco León y Eduardo Casanova en &#39;Aída y vuelta&#39;
Paco León y Eduardo Casanova en 'Aída y vuelta'

El final definitivo

'Aída y vuelta' nos traslada a una realidad alternativa en la que 'Aída' contó con más temporadas. Años después, el reparto afronta el rodaje de un episodio que, lejos de ser uno más, se torna en un cúmulo de conflictos personales y profesionales. Así, se aprovecha para abordar cuestiones como la fama o los límites del humor, entre muchos otros, de la mano del propio León, que se ha encargado de dirigirla y también de escribirla junto a Fernando Pérez.

