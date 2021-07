Olga Moreno se convirtió en la noche del viernes 23 de julio en la nueva ganadora de 'Supervivientes', tras enfrentarse con el italiano Gianmarco Onestini. Durante la gala, Carlos Sobera mostró a la audiencia un vídeo en el que Olga recibía una carta de su amiga Marta López. Un momento muy especial que fue captado por las cámaras.

Olga Moreno, rota de dolor tras recibir la carta

La ganadora, entre lágrimas, aprovechaba para desahogarse y contar todo lo que había sufrido en el concurso de Mediaset. "Ella sabe la realidad. Mi marido es un padre ejemplar y Marta lo sabe. Hemos sufrido tanto, tanto, tanto... para que esos niños estén bien. Para nosotros hubiese sido más fácil llevarnos todos bien y que no fuera tan complicado. Todos felices", apuntaba.

Además, confesaba que después de tres meses y medio tragándoselo todo, necesitaba ser sincera y explicar muchas cosas acerca de la guerra televisiva entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. "Están criados sin odio, sin rencor, lo hemos hecho lo mejor posible. Se nos han hecho tan duros todos estos años, tan difícil y ahora se juzga a mi marido con lo que ha sufrido y lo que ha luchado y no lo sabe nadie lo que ha llorado ese hombre. No podemos decir nada, no podemos hablar".

Un asunto familiar

La concursante lanzaba un mensaje a la hija de Rocío Jurado que no dejó indiferente a nadie en plató. "Si antes era fuerte, ahora soy mucho más fuerte y no voy a dejar que nadie pisotee a mi gente, nadie, te lo juro de verdad, nadie". Unas palabras que Alexia Rivas, presente en plató, cuestionaba. "Me ha sorprendido que haya dicho Olga que ellos no han podido hablar cuando lleva 20 años hablando. Entiendo que pueda llorar y que le duela, pero otra gente también lloraba cuando ellos hablaban", respondía la periodista.