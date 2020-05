Ana Rosa responde a los que la critican por comparar el COVID-19 y el VIH: "Lo dice la OMS"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a estar en el centro de la polémica por unas afirmaciones que realizó en 'El programa de Ana Rosa', magacín matinal que conduce en Telecinco. En este caso, todo vino a raíz de un debate que se realizó el lunes 18 de mayo en el que se analizaba si tenía demasiado sentido prorrogar el Estado de Alarma, tal y como finalmente sí sucederá tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos. Mientras que Eduardo Inda y la propia Ana Rosa se mostraban contrarios a esta nueva prórroga, Ana Terradillos, otra de las colaboradoras del espacio, sí defendió su efectividad para poder combatir a la pandemia, ya que tal y como quiso recordar, "no existe ni tratamiento ni vacuna". Algo que Quintana no dudó en rebatir.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

La presentadora comparó el COVID-19 con el VIH, afirmando: "¿Cuántos años lleva el SIDA? ¿Diez años? Todavía no hay vacuna y hemos aprendido a vivir con él". Terradillos le rebatió su argumento, recordándole que en el caso del VIH, además de llevar en la sociedad más de una década, sí cuenta con un tratamiento efectivo. "Del coronavirus no hay tratamiento viral ni vacuna. Tú no puedes alargar esto eternamente así que tendremos que hacerlo de forma inteligente para protegernos", sentenció Ana Rosa Quintana. Rápidamente, las redes sociales se inundaron de críticas a la presentadora ya que no tenía demasiado sentido comparar el COVID-19 con el VIH y por ello muchos no dudaron en pedir que la periodista rectificase públicamente, algo que finalmente no ha sucedido.

La respuesta de Ana Rosa

Ana Rosa ha decidido responder, pero no lo ha hecho disculpándose, la periodista sigue defendiendo sus palabras. Lo ha hecho en la revista Shangay, donde ha afirmado: "No entiendo la polémica, no he dicho otra cosa que no sea lo que afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si no se encuentra la vacuna, tendremos que convivir con el virus como con otras infecciones víricas. Insisto, quien ha hecho la referencia al VIH ha sido la Organización Mundial de la Salud, no yo". De esta forma, Quintana se escuda en unas declaraciones realizadas días atrás por Mike Ryan, director de emergencias de la OMS. La propia periodista además no ha dudado en compartir un artículo en el que se hace referencia a estas declaraciones, junto al comentario: "Parece que no soy yo sola....".

Lo que dice la OMS

Pero bien, ¿qué ha dicho exactamente la OMS? Si repasamos las palabras textuales de Mike Ryan, lo que afirma este responsable de emergencias es: "Puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca (...) como el VIH o el sarampión". De esta forma, en ningún momento se hace una comparación directa entre ambos, lo que se adelanta desde la Organización Mundial de la Salud es que posiblemente tengamos que convivir con el COVID-19 durante mucho tiempo, simplemente eso, en ningún momento se compara ambos virus. Y es que, aunque parece algo evidente, es necesario recordar que son virus que no pueden ser comparados en ningún caso. Por ejemplo, el VIH se transmite vía sanguínea o sexual, el segundo se contagia por el aire, y la población no ha aprendido a vivir con el SIDA, a día de hoy se sigue trabajando en combatirlo y se utilizan mecanismos de prevención para evitar transmisión entre personas.