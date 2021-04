'The Dancer' celebró su cuarta semana de audiciones con algunos de los números más espectaculares de la edición, gracias a los que Rafa Méndez, Lola Índigo y Miguel Ángel Muñoz pudieron seguir completando cada uno de sus equipos. No obstante, lo que los capitanes y la audiencia no esperaban encontrar fue el emotivo relato de la compañía de baile Verdini Dantza Taldea de San Sebastián, que llegó a producir que Muñoz estuviera al borde de poner pausa a las audiciones.

Miguel Ángel Muñoz arropado por sus compañeros de 'The Dancer'

La compañía Verdini Dantza Taldea nació a partir de una promesa de su líder a su hermana y a su sobrina, dos mujeres con Síndrome de Down que querían demostrar que su enfermedad no era un impedimento para poder hacer o que más les gustaba: bailar. Desde esa promesa, llegaron hasta el talent show de La 1 de Televisión Española para demostrar lo que podían hacer ante una audiencia a nivel nacional, convenciendo al público con su actuación y consiguiendo que se abriese el espejo.

Los capitanes y el público presente en el plató no dudaron en demostrar a Isabel y a sus bailarines el gran trabajo que habían realizado. "Pido a todo el público que se ponga de pie, porque, ¿sabes, Isabel? Ellos se lo merecen, pero tú más", decía Rafa Méndez mientras todo el plató se llenaba de vítores y un gran aplauso. No obstante, la compañía se quedó sin equipo al final del programa.

La emoción de Miguel Ángel Muñoz

Con la salida de Verdini Dantza Taldea del escenario, Ion Aramendi se percató de que Miguel Ángel Muñoz se emocionaba en la mesa de los capitanes. Fue entonces cuando se echó a llorar y el presentador se acercó a animarlo. "Que me ha tocado, me toca, me toca, y no tengo a nadie. Me ha venido de mirarles y de lo bonitos que son. Estoy pasándolo fatal porque quiero disfrutar del resto, pero...", decía entre lágrimas el actor antes de que todo el equipo se fundiese en un gran abrazo de consolación.