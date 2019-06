Miki Núñez se emociona y rompe a llorar en el concierto de 'OT 2018' en Barcelona

La Gira de 'Operación Triunfo' no para, y es que precisamente el pasado 31 de mayo hacía parada en Cataluña el que sería su tercer concierto desde que comenzaran esta aventura. El concierto se celebraba por tanto en la comunidad autónoma a la que pertenecen varios de los exconcursantes del programa como Carlos Right o nuestro representante en el Festival de Eurovisión 2019 Miki Núñez, el cual no ha podido evitar emocionarse al cantar en su tierra.

Barcelona, la ciudad afortunada, congregaba en el Palau Sant Jordi a más de 17.000 seguidores del talent show de La 1, deseosos de ver a sus artistas favoritos cantar los temas más famosos de su paso por el programa. Tras enamorarse con "Mi historia entre tus dedos" de Julia Medina y Carlos y saltar al ritmo de "Voy en un coche" de la inimitable María Villar, llegaba el turno del cantante de "La Venda".

Nuñez interpretó el mítico tema catalán "Una lluna a l'aigua" con su habitual actitud positiva y desbordante, levantado entre aplausos al público allí presente. Al finalizar la actuación y mientras el auditorio coreaba su nombre no dudó en repetir lo muy agradecido que se sentía, momento en el que se rompió derramando unas lágrimas hasta entonces contenidas. Fue en ese momento cuando el artista no dudó en abrirse más que nunca ante un público tan especial como el que tenía esta vez. "Cuando no estoy en casa y canto esta canción tengo que cambiar el chip para hablar en castellano. Pero hoy estoy en casa y todos vosotros también sois mi casa", afirmó el chico en catalán.

Un apoyo necesario

Unas palabras que provocaron una gran ovación por parte del público, el cual se ha volcado con Miki tras su cuestionada posición en Eurovisión. El puesto número 22 otorgado al interprete catalán no ha contentado a nadie y es que a pesar de ser un país acostumbrado ya a liderar por la cola la clasificación final del Festival nadie esperaba este año 2019 el resultado obtenido tras la espectacular actuación del extriunfito en Tel Aviv.