Mila Ximénez y Hugo Castejón chocan en su reencuentro en 'GH VIP 7': "Me produce rechazo y saca lo peor de mí"

*En elaboración

La noche del miércoles 11 de diciembre, ' GH VIP 7 ' celebró una nueva gala en Mediaset en la que las finalistas, Alba Carrillo Mila Ximénez , se enfrentaron a sus cuentas pendientes a lo largo del concurso. Por ese motivo,, cuatro de ellos jefes de sus campañas,

Hugo Castejón y Mila Ximénez se reencuentran en 'GH VIP 7'

La concursante entró en la sal donde, tras su encuentro conciliador con Joao en el que ambos dejaron atrás sus pequeñas rencillas a lo largo del concurso, vaticinó con sarcasmo la posible entrada de Castejón, antes de que este hiciera su aparición. "Lo sabe porque debe tener remordimientos de conciencia por lo que ha hecho", apuntó el exconcursante, antes de que revivieran juntos algunos de sus momentos de tensión más destacados a lo largo del reality. "No lo aguanto, no lo soporto y no sé qué hace aquí", soltó la finalista, al concluir el recopilatorio de disputas entre ambas, antes de señalar que no solo era una sensación que albergaba ella, sino también el resto de sus compañeros.

"Es mi final, soy finalista. Sinceramente, no sé qué hace aquí", insistió Ximénez, antes de declarar que "no tengo nada que hablar con él". "El día más feliz de mi vida, fue cuando se fue de esta casa", aseguró la concursante, quien añadió que "le pido a la vida que no me vuelva a cruzar con él jamás en la vida". "No tienes ni idea de lo que he sufrido con este tipo. Jamás le voy a dar ni media oportunidad. Hoy porque estoy en mi programa, pero no quiero verle en mi vida", prosiguió Mila, momento en el que Hugo tomó la palabra para hacer referencia a la "situación de exclusión" que había vivido en el reality. "Está haciéndome a mí de menos. He venido a exponerle los motivos por los que tengo que ajustar cuentas con ella", defendió el exconcursante, que criticó de Mila que "siempre se ha sentido la reina de esta casa".