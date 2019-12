Adara da marcha atrás sobre su encuentro con Gianmarco en 'GH VIP 7': "Tenía que haber dicho que me esperase"

La noche del miércoles 11 de diciembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' a apenas veinticuatro horas de que una de las cuatro finalistas quedara fuera de la gran final del reality. Una ocasión en la que, además, el programa dio oportunidad de volver a la casa a varios exconcursantes, con el fin de saldar las cuentas pendientes con Alba Carrillo, Noemí Salazar, Mila Ximénez o Adara Molinero, entre los que se encontraba Gianmarco Onestini.

Gianmarco, atento a las palabras de Adara en 'GH VIP 7'

"Ahora tenemos la posibilidad de hablar y le voy a decir lo que he sentido y lo que no me ha gustado", aseguró el italiano al entrar en la casa, antes de añadir que "tengo ganas de hablar e intentar entender algo más" y ver imágenes de Adara dentro de la casa. "A lo mejor me estoy reservando mucho para no hacer daño a otra persona", lanzó la concursante, después de escuchar a Joao, su jefe de campaña, quien la instó a enseñar más de ella a la audiencia. "Tengo que salir, tengo que mantener dos conversaciones", añadió Molinero, antes de confesar que "mis sentimientos hacia Gianmarco no han cambiado".

"Lo único que quiero es no hacer daño a nadie", señaló Adara. "A mí el daño ya me lo ha hecho", declaró Gianmarco tras ver las imágenes. Una sensación por la que el italiano confesó que "no me gustaría quedarme" a pasar la noche en la casa, algo que podría hacer solo uno de los exconcursantes que habían subido a la casa (Anabel Pantoja, Irene Junquera, El Cejas, Joao y el propio Onestini) con el apoyo de los votos del público. "Lo que tengo que hablar, lo hablaremos fuera", matizó el italiano, quien tuvo la oportunidad de ver más imágenes de Adara hablando de él y apostando por lo que Gianmarco había sentido hacia ella dentro de la casa.

"Me gustaría que me esperase para hablar"

Adara declaró durante una entrevista con Alba que no creía que el italiano hubiera estado buscando una carpeta con ella, "pero me dolería porque he sentido todo de verdad". "Pienso que su concurso ha tenido dos partes. Cuando estás soltero te puede gustar una chica, pero creo que en el momento en el que vivió esa situación conmigo, cambió todo", confesó Molinero, quien reconoció que tenía miedo de que el italiano resultara ser "un poco caprichoso".

"Cuando Giamarco me dijo que si quería me esperara, le tenía que haber dicho que si. No quería darles esperanzas porque no sé qué voy a hacer hablar", admitió Adara, al recordar su reencuentro con Onestini. "Me gustaría que me esperase para hablar, pero también que hiciera lo que siente", añadió la concursante, quien aseguró tener "un follón en la cabeza". "Me da tantísimo miedo afrontar la realidad, tener que tomar decisiones. Me da mucho miedo sufrir, no quiero pasarlo mal", concluyó Adara, entre lágrimas.