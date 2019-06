Mila Ximénez y Lydia Lozano firman la paz con un bonito abrazo después de una gran discusión

El programa del martes 25 de junio de 'Sálvame' estuvo marcado por el enfrentamiento entre Lydia Lozano y Mila Ximénez. Esta última le recriminó a la periodista que vaya contando cosas internas a los compañeros, lo que no gustó nada a la aludida. Ambas se estaban refiriendo a la imagen del vestido de la boda de Belén Esteban colgado en una percha que tendría Diego Arrabal y que sembró la polémica sobre un posible topo en entorno más cercano de la novia.

El abrazo entre Mila Ximénez y Lydia Lozano

La tensión fue en aumento entre las colaboradoras del programa, hasta que Mila Ximénez abandonó el plató, no sin antes dedicarle unas palabras a su compañera: "Hoy no voy a cobrar, pero no voy a trabajar contigo. No puedo más. (...) Llevo 17 años sufriéndola, no me soporta desde hace años y es superior a mis fuerzas". Por suerte, Jorge Javier Vázquez logró que regresara al programa.

De esta forma pudimos vivir la reconciliación en directo. Fue Mila Ximénez quien dio el primer paso, dándole un abrazo y un beso a Lydia, que no tardó en emocionarse y romper a llorar. "Es muy chungo venir a trabajar con un mal rollo y esto se agradece", decía entre lágrimas. Mila también aprovechó para dale una vuelta al discurso que había pronunciado momentos antes: "Llevamos 17 años peleándonos y vamos a hacerlo 20 años más", en un intento de reconciliación entre ambas.

Las bromas de Jorge Javier

El presentador aprovechó la buena sintonía que reinaba entre las colaboradoras para introducir algún que otro comentario de humor. Por ejemplo, le preguntó a Lydia que si para relajarse iba tomar cebada, a lo que la colaboradora respondió afirmativamente: "No lo dudes, se va a acabar el campo". Jorge Javier también aprovechó para decir que el programa lo había visto un psiquiatra, que se había apuntado a la próxima emisión para ver si conseguía poner un poco de paz en el plató.