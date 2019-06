La divertida conexión con Lydia Lozano desde la boda de Belén Esteban en 'Sábado deluxe': "Está piripi"

Llegó el 22 de junio y, con él, la esperada y muy comentada boda de Belén Esteban. Una ocasión en la que Telecinco se volcó cubriendo el evento por la tarda con 'Viva la vida' y, durante la noche, con 'Sábado deluxe' y Jorge Javier Vázquez al frente. Con motivo del gran evento, el programa de las noches de los sábados contó con algunas conexiones en directo, entre las que se encontraba la de Lydia Lozano, que apareció acompañada de Antonio Rossi.

Jorge Javier durante la conexión en directo con Antonio Rossi y Lydia Lozano desde 'Sábado deluxe'

La colaboradora de 'Sálvame' se mostró especialmente contenta al comenzar la conexión junto a un más sereno Rossi, algo que despertó las bromas desde plató. "Lydia está piripi", comentó Jorge Javier, entre risas. "Estoy fenomenal. Para mi edad, estupenda", respondió su compañera, con humor, despertando carcajadas en el plató del programa.

Durante la conexión, Antonio Rossi lanzó algunos comentarios, sin concretar, sobre algunos "encuentros y desencuentros" que habían tenido lugar. Sin embargo, Lozano no se mostró especialmente atenta ante las palabras de su acompañante, al que aseguró que "acompañaría hasta la muerte" tras hacer ademán de marcharse, generando nuevas carcajadas. "Yo estoy fenomenal", reiteró la colaboradora, ante las risas de los presentes en 'Sábado deluxe'.

"No he bebido"

"¿Te ves capaz de decir 'el cielo está enladrillado'?", preguntó Jorge Javier, ante lo que uno de los colaboradores presentes instó a Lozano a hacer la prueba de alcoholemia en la que había que aguantar el equilibrio, con la pierna levantada y la mano entre la nariz y la rodilla, de una forma ambigua. "Pero si no te estoy viendo, ¿cómo lo voy a hacer?", lanzó Lydia, entre risas. Al darse cuenta de lo que la estaban pidiendo, la colaboradora no dudó en hacer la prueba para demostrar que "no había bebido". "Esto me parece insultante", bromeó Lozano, que no dudó en bailar sin música con motivo del 29º aniversario de su boda y acabó la conexión tirando por accidente el micrófono que sostenía uno de los reporteros.