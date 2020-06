Miriam Sánchez vuelve a pasar por quirófano para someterse a una vaginoplastia

En 2019 conocíamos que Miriam Sánchez había pasado por quirófano en verano para realizarse varias operaciones estéticas con las que cambiar su físico. Estos cambio impactaban a muchos, pero ella aseguraba que no le importaba lo que dijeran. No obstante, las operaciones de la que fuera actriz porno no han terminado y tiene previsto someterse a una vaginoplastia.

Miriam Sánchez en su vídeo para la clínica CEME

La ganadora de 'Supervivientes 2008' y la clínica en la que se realizará la operación han compartido en sus respectivas cuentas de Instagram un vídeo en el que desmienten los mitos de la ginecoestética. De este modo, varios usuarios de la red social le iban preguntando acerca de la operación a la que se iba a someter y cuál era la razón para ello. Ambas partes explicaban que la intervención está indicada para mujeres que sufren "un debilitamiento del soporte de los órganos pélvicos y un ensanchamiento de la vagina".

Derribando mitos

Pero dentro de esta explicación, Sánchez ha querido derribar mitos sobre el origen del ensanchamiento de vagina en las mujeres. "La vagina se deteriora por los partos no por tener muchas relaciones sexuales", explicaba, tratando de normalizar y dejar claro que no ocurre nada por tener muchas relaciones sexuales. En suma, ha explicado cuáles son las consecuencias que podría sufrir de no pasar por quirófano, que serían prolapso uterino, es decir, caída y desplazamiento de la vejiga, incontinencia urinaria y un menor disfrute a la hora de practicar sexo.

Miriam Sánchez asegura que con esta intervención mejorará su calidad de vida y su autoestima, por lo que varios de los seguidores han querido conocer el precio que tiene dicha operación. La propia clínica estética respondía a estos, revelándoles las tarifas: "El precio de la labioplastia es de 1.600 euros o 2.500 euros con láser".