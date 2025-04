Por Fernando S. Palenzuela |

Hace unos días, Montoya y Anita Williams se saltaban las normas de 'Supervivientes' al cruzar la barrera entre las dos playas para abrazarse. Esto llevó a la organización a castigarlos con vivir encerrados durante 24 horas. Sin embargo, más que un castigo ha sido un regalo, y es que ha permitido que los protagonistas de 'La isla de las tentaciones' acercaran sus posturas como llevaban sin hacerlo meses.

Durante la jornada que pasaron al cuidado de Carmen Alcayde llegaron hasta a darse un masaje, lo que ya comenzaba a avivar la pasión. Esta llama prendía finalmente por la noche, cuando los dos se acercaban al ir a dormir. Anita tocaba la barbilla de su expareja y aseguraba que estaba "mordible". "Es que eres mi niño", le decía a Montoya mientras lo acariciaba.

Montoya y Anita se besan en 'Supervivientes' cuando creían que las cámaras no los grababan

La concursante alababa la madurez que había adquirido en los últimos días el sevillano: "No sé qué te ha tenido que pasar para darte cuenta de todo lo que yo quería que te dieras cuenta en el año estando conmigo". "Siempre hemos dicho que no era el momento", respondía él. Ambos continuaban con caricias hasta un momento en el que Anita preguntaba si había cámaras alrededor. Ellos no se percataban de que los estaban grabando, así que su acercamiento acababa desembocando en un beso. "A ver si voy a volver preñada", soltaba Anita.

Se sinceran entre lágrimas

Aún sin haber mostrado las imágenes, Montoya y Anita se reunían en la palapa durante 'Supervivientes: Tierra de nadie' para hablar con Carlos Sobera de en qué punto se encontraba su relación. "Lo necesitábamos los dos para hablar. Tengo un apoyo muy grande en la otra playa, pero nunca se puede dar un buen abrazo o hablar de cosas que tenemos pendientes", comentaba la catalana sobre el hecho de haber pasado 24 horas pegado a su expareja.

Montoya y Anita se abrazan entre lágrimas en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Para mí ha sido una cura emocional. Yo no sabía que la persona que más ansiedad me ha dado en estos últimos tiempos iba a ser ahora la que me la iba a quitar", explicaba Montoya. El superviviente rompía a llorar al hablar de su pasado con Anita y de cómo su familia lo había ayudado. "Me emociona porque lo que prima al final es la cordialidad y el respeto que le tengo, el cariño. Lo he pasado muy mal y estar sintiéndome así de feliz y tener un apoyo en ella es lo máximo, y lo necesitaba también".

"El cariño nunca se va a romper porque lo que hemos creado va más allá de una pareja, hemos creado una familia", coincidía Anita. Montoya seguía muy emocionado, con las lágrimas cayéndole por la cara: "Nadie elige de quién se ha enamorado (...) La miro como una buena amiga, un apoyo, y evidentemente la quiero porque en cinco meses un primer amor no se va, pero te sirve para aprender. Ella ha tenido sus errores, yo quizá los míos".

"No creo que haya sido la pareja perfecta, pero me daba mucho coraje que la gente pensara que no éramos pareja de verdad. Nada es excusable con lo que hizo, pero yo sabía que detrás de esa pupila, cuando la miraba, la veía y decía: 'ahí tiene que estar mi Anita'. Y mi Anita en Honduras está saliendo", afirmaba Montoya mientras Anita lloraba por escucharlo. "Que la gente sepa que Montoya se ha enamorado de una buena persona, no de esa Anita, y que me va a tener siempre toda la vida, y que un primer amor te marca".