Los seguidores de ' Supervivientes: Conexión Honduras . Una semana después, el lunes 7 de abril, la influencer conocida por su paso en la cuarta edición de la ' La isla de las tentaciones , apenas un mes después de su llegada a los Cayos Cochinos.

El comunicado deja claro que su decisión no tuvo nada que ver con su reciente reconciliación con su pareja, Stiven Iniesta, como ya había asegurado la ahora exconcursante. Su abandono respondía exclusivamente a una decisión tomada desde la necesidad de priorizar su bienestar emocional. "El amor propio es un acto revolucionario", dijo Rosario Matew en su comunicado.

Rosario Matew en el plató de 'Supervivientes 2025'

A su vez, Matew se mostraba totalmente sincera y reflexiva sobre su experiencia en 'Supervivientes 2025', destacando en su comunicado todos los retos a los que se enfrentó en una franja temporal tan pequeña: "Desde saltar del helicóptero, hasta dormir a la intemperie, hasta hacer pruebas físicas aparentemente imposibles, hasta no comer, hasta convivir con bichos, con completos desconocidos (ahora amigos) durante un mes... No sé si superviviente, pero sí que me siento supervaliente", declaraba.

La exconcursante también confesó lo difícil que fue para ella tomar esta decisión, ya que, según contaba, iba en contra de todo lo que sus seres queridos y el propio programa le aconsejaban. "Estuve a punto de flaquear por no defraudar a mi familia", reconoció. Sin embargo, eligió escucharse a sí misma: "Pero finalmente decidí ser fiel a lo que mi corazón, mi mente y mi cuerpo me estaban pidiendo".

Rosario Matew se reencuentra con Stiven Iniesta en 'Supervivientes 2025'

Abandona por amor, pero por amor propio

"Yo en ese momento sentí que mi amor propio era infinito, que no invalido lo que siento y que me escucho y que me cuido. Así que no me siento para nada débil por no haber podido, me siento de lo más orgullosa por haberme atrevido, por haberlo dado todo y por haber vuelto a casa cuando lo necesitaba", decía finalmente la influencer. Con este mensaje, Rosario Matew ponía punto final a las especulaciones y dejaba claro que su decisión ha sido fruto de un proceso de reflexión. "Tú y solo tú determinas cuál es el camino correcto en tu vida, nunca te vas a arrepentir de escucharte", concluyó.