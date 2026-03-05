Los Morancos se mofan del físico de Jorge Javier Vázquez en 'El hormiguero': "Guiña un ojo y se le abre el culo"

Por Redacción |

En una época en la que socialmente ya va estando mal visto que se hable del físico de la gente sin que esta haya pedido opinión, cada vez chirría más cuando encontramos este tipo de comentarios ya sea en la calle o en la televisión. Una cosa es que haya confianza y un juego entre dos personas, como se demostraron entre ellos Los Morancos en su visita a 'El hormiguero'.

"Lo quiero tanto a mi gordito...", empezaba diciendo Jorge Cadaval a César Cadaval. quien se puso de pie para mostrar que había perdido la barriga. Pablo Motos señalaba entonces que "ya no es el gordito de los Morancos", a lo que Jorge añadía que su hermano "tiene la papada de camaleón australiano".

Los Morancos, en su entrada al plató de 'El hormiguero'

Para quitarle hierro, el propio Jorge Cadaval dijo que él también tenía papada, porque "con la edad esto se cae" y que ya está viendo un doctor que hay en China que estira tanto las caras que las deja "como la niña de Avatar". Fue entonces cuando César aprovechó para apuntar que "hay gente que se pasa con la cirugía", para pasar ya a hablar de otras personas.

"Mira cómo han dejado a Jorge Javier"

Pablo Motos coge por el cuello a Jorge Cadaval en 'El hormiguero', junto a César Cadaval

"Mira tú cómo han dejado a Jorge Javier Vázquez. Es de otra cadena, pero hay que verlo. ¿Tú has visto el labio?", comentaba César, a lo que su hermano añadía: "Le han dejado una cosa aquí, como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien y yo lo adoro, pero ¿dónde se ha metido?"., hablando de sus operaciones de estética.

Pablo Motos, sin querer entrar en la polémica, solo apuntaba lo siguiente: "Dejadlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier. Te mandamos un beso, Jorge", a lo que César añadía: "Sabes que te queremos, Jorge. Estamos de cachondeo". Pero no se iba a quedar aquí el tema, pues Jorge todavía tenía más que decir: "Dice cachondeo después de todo lo que le ha dicho... ¿Tú te crees que hay derecho?".

Para seguir con el cachondeo, César Cadaval avisó: "Pues todavía no he dicho lo peor... Que guiña un ojo y se le abre el culo", soltando una carcajada a continuación, a la que se sumaría el propio Pablo Motos. Sin embargo, el presentador volvió a dirigirse a Vázquez mirando a su cámara para pedir, que en caso de que haya respuesta por su parte, "Jorge, a ellos. A mí no me metas".