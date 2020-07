Muere el actor Nick Cordero a los 41 años tras su lucha contra el coronavirus

La pandemia de coronavirus ya registra 11,4 millones de contagios y más de medio millón de muertes, según los datos de The New York Times actualizados a día de hoy. Su expansión no cesa, y, como muestra de lo complicado que puede ser de batallar, ahora se ha cobrado la vida de Nick Cordero, un carismático actor que había mantenido en vilo al mundo con su particular lucha de supervivencia.

El intérprete canadiense, conocido por su desempeño en producciones de Broadway como "Waitress" o "Bullets Over Broadway", había pasado los últimos tres meses afectado por el virus originado en China. En marzo, fue ingresado en Los Ángeles para iniciar esta compleja batalla, que un mes más tarde provocaría la amputación de una pierna. Como informa CNN, en mayo parecía que Cordero mostraba ciertos signos de recuperación, aunque se mantenía muy débil y sus pulmones habían quedado gravemente dañados.

Hasta siempre

Ha sido la esposa de Cordero, Amanda Kloots, quien ha ido actualizando el estado de su marido a través de su cuenta de Instagram, y en la madrugada del 6 de julio ha compartido una publicación para comunicar su fallecimiento: "Ahora Dios tiene otro ángel en el cielo. Mi querido marido ha fallecido esta mañana. Estaba rodeado por su familia, que cantaba y rezaba mientras él se marchaba de la Tierra."

"Mi corazón está roto y no me puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era un ser de luz. Era amigo de todo el mundo, le encantaba escuchar, ayudar y sobre todo hablar," reflexiona Kloots, que no se ha olvidado de agradecer el duro trabajo al doctor de Cordero y el apoyo a toda la gente que ha tratado de arropar a la familia durante los últimos meses: "No puedo expresar el agradecimiento que siento por todas las muestras de cariño, apoyo y ayuda que hemos recibido en los últimos 95 días."