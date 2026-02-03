Muere Aurora Sánchez, Manuela en 'Ana y los 7', a los 66 años

Por Redacción | |

La actriz Aurora Sánchez ha fallecido a los 66 años y la Unión de Actores y actrices ha sido la encargada de comunicar esta triste noticia: "Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP". Un mensaje en redes sociales, que rápidamente se ha llenado de reacciones.

Posado reciente de Aurora Sánchez

Aunque gran parte de su trayectoria como actriz la ha pasado sobre los escenarios con un gran número de obras de teatro realizadas sobre las tablas, siendo la última de ellas "La madre que me parió", Sánchez también ha hecho mucha televisión con personajes muy recordados por los espectadores.

El más recordados de todos ellos es el de la carismática y querida Manuela en 'Ana y los siete'. En esta serie de Televisión Española con Ana Obregón estuvo desde el principio hasta el final, en un total de 91 capítulos que conforman la serie emitida de 2002 a 2005, dejándonos grandes tramas y momentos imborrables.

Otros papeles en televisión

Otra serie por la que muchos conocerán a Sánchez es ' Acacias 38 '. La serie diaria de Boomerang TV también para TVE contó con. Aquí era Paciencia, la mujer de Servando y portera. Era una mujer terriblemente despistada y un desastre pero tiene un gran corazón.

De forma más puntual, la actriz ha aparecido en otras series como 'Pequeñas coincidencias', donde estuvo en 5 capítulos en 2021; 'Lalola' siendo Susana en 2008; e intervenciones episódicas en 'El botones Sacarino' en 2001 o en 'Policías, en el corazón de la calle' en el año 2000.