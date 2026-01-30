Muere la actriz Catherine O'Hara a los 71 años

Por Diego López | |

La actriz Catherine O'Hara, ganadora de dos premios Emmy y un Globo de Oro entre otros galardones, ha fallecido este 30 de enero en su casa de Los Ángeles, según ha confirmado su representante. O'Hara, que tenía 71 años, ha muerto tras "una breve enfermedad". Estaba casada con el productor Bo Welch y tenía dos hijos.

Nacida en Toronto, Canadá, hablar de Catherine O'Hara es hacerlo de uno de los rostros más queridos de la televisión de los noventa y dos mil diez. Primero gracias a su inolvidable papel de Kate McCallister, la madre de Kevin (Macaulay Culkin) en las dos primeras películas de 'Solo en casa'. Y, más recientemente, por su hilarante interpretación de Moira Rose, la matriarca en la aclamada comedia 'Schitt's Creek'. Este regreso, por el que ganó un Emmy y un Globo de Oro, entre otros, le sirvió para protagonizar un regreso a la primera línea televisiva, con papeles en 'The Last of Us' y 'The Studio' en 2025.

Curtida en la escena de improvisación canadiense

La sexta de siete hermanos de origen irlandés, la carrera de Catherine O'Hara comienza en la improvisación canadiense. Forma, junto a un grupo de cómicos entre los que se encontraba Eugene Levy, el programa 'SCTV', un show de sketches al estilo 'Saturday Night Live' que consigue gran popularidad en Canadá entre 1976 y 1984. Durante esos años es fichada por el propio 'Saturday Night Live', aunque lo abandona antes de comenzar para regresar al programa canadiense, por el que consigue su primer Emmy en 1982.

Catherine O'Hara, junto a Eugene Levy en 'Schitt's Creek'

Es tras el final de 'SCTV' cuando comienza a despegar su carrera en Hollywood, con pequeños papeles en grandes películas, como 'After Hours' de Scorsese o 'Beetlejuice' de Tim Burton. Su estrellato internacional se produceen la popular saga 'Solo en casa'. Sus caras al conocer la desaparición de su hijo Kevin (Macaulay Culkin) pasarán a la historia del cine.

Su carrera en televisión y cine nunca se para, pero sí es cierto que su popularidad decae. Mantiene apariciones episódicas en multitud de series como 'A dos metros bajo tierra' o '30 Rock', así como papeles menores en cine. También desarrolla su carrera como actriz de doblaje en multitud de películas animadas.

El renacimiento de su carrera

En el año 2015, su viejo amigo Eugene Levy le ofrece protagonizar su nueva sitcom, 'Schitt's Creek'. En ella, O'Hara interpreta a Moira Rose, una excéntrica actriz venida a menos que se tiene que trasladar a vivir a un motel de pueblo tras haberlo perdido todo por una investigación legal a su marido. La serie, que debuta sin pretensiones, acaba convirtiéndose en un gran éxito y su papel en el más querido por parte del público. Es este trabajo el que más galardones le otorga y provoca un nuevo renacer en su carrera en el cine, pero sobre todo en televisión.

Catherine O'Hara en 'Solo en casa 2'

El pasado año fue uno de los fichajes de la segunda temporada de 'The Last of Us' y logró un papel protagonista en la aclamada sitcom de Apple TV 'The Studio', por el que logró una última nominación a los Emmy. Estaba previsto que retomase su papel de Patty Leigh en la segunda temporada de la serie, que ha comenzado a grabarse hace solo unos días.