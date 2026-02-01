Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años

Por Redacción | |

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido en Valencia a los 80 años de edad. El popular intérprete, que nació en Zaragoza en 1945, fue ingresado recientemente en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe y ha perdido la vida en la madrugada del 31 de enero al 1 de febrero, como adelanta Levante EMV.

El ingreso se produjo debido a problemas de insuficiencia respiratoria. Cinco años antes, las dificultades respiratorias ya provocaron un ingreso en el mismo hospital. Como apunta el citado medio, el estado de salud de Esteso se había debilitado debido al tratamiento recibido contra una enfermedad.

La carrera artística de Esteso se remonta a su infancia, ya que desde muy pequeño se subió al escenario impulsado por sus padres. Sus primeras actuaciones, marcadas por su pasión temprana por la jota, se produjeron en el circo. Más adelante, a los diecinueve años, se mudó a Madrid para demostrar en un ámbito más amplio sus habilidades como humorista, cantante e intérprete. Precisamente esas virtudes le abrieron paso en la industria y a comienzos de los setenta dio el salto al cine con títulos como 'Celos, amor y Mercado Común' y 'Onofre'.

Toda una vida dedicada a la profesión

No obstante, el verdadero punto de inflexión fue 'Los bingueros', que supuso el punto de partida de. Ambas estrellas se pusieron bajo las órdenes de Mariano Ozores en 1979 en aquella producción tan representativa de la época del destape. Más adelante,, como en 'Los energéticos' o 'Los chulos', e hicieron de la marca de 'Pajares y Esteso'

Hasta comienzos de los noventa, Esteso contó con una presencia destacada en las salas de cine, pero en ese momento vio interrumpida su carrera en ese ámbito, aunque se le abrieron otras puertas, como la de Telecinco, donde presentó formatos como 'La ruleta de la fortuna'. Una vez alcanzado el siglo XXI, participó tanto en 'Torrente 4' como en 'Torrente 5' y en proyectos tan diversos como 'Incierta gloria' o la más reciente 'Laberinto de sombras'. En televisión le vimos en 'Justo antes de Cristo', 'Gym Tony' o 'Amar es para siempre', así como en 'La que se avecina', donde intervino para reencontrarse con Estela Reynolds.