Muere Carol Sutton, actriz de 'True Detective', a los 76 años por coronavirus

El coronavirus nos ha hecho perder una nueva víctima en la industria audiovisual, que, en esta ocasión, ha sido Carol Sutton, quien ha fallecido a los 76 años por complicaciones de la enfermedad. La actriz llevaba varios meses ingresada en el hospital Touro Infirmary de Nueva Orleans, donde estaba siendo tratada. El 10 de diciembre, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, fue la encargada de anunciar la triste noticia a través de un comunicado.

Carol Sutton en 'True Detective'

"Carol Sutton era prácticamente la reina del teatro de Nueva Orleans, habiendo ocupado los escenarios de la ciudad durante décadas", recordaba la alcaldesa haciendo un breve homenaje a la exitosa actriz y su amplia carrera en la industria con hermosas palabras. "Puede que el mundo la conozca por sus interpretaciones en cine o televisión, pero nosotros siempre la recordaremos por su imponente presencia en el escenario con sus personajes ricamente interpretados y el cariño que compartió con sus compañeros de reparto y equipo", afirmaba Cantrell.

La actriz se labró su carrera tanto en el cine como en la pequeña pantalla, donde tuvo la oportunidad de formar parte de grandes series como 'Treme', 'True Detective', 'Territorio Lovecraft' o 'Queen Sugar'. En relación a esta última, la directora Ava DuVernay ha querido expresar sus condolencias tras conocer la terrible noticia con un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter: "Fue un honor para nosotros dar la bienvenida a esta veterana actriz de las tablas y la pantalla a nuestra serie como la tía Martha en el episodio 4x09, 'Stare at the Same Fires'".

Su carrera en el cine

Nacida en Nueva Orleans, Sutton comenzó su carrera en los escenarios de la ciudad antes de conseguir sus primeros papeles en series y películas de los años 70. Una de sus actuaciones más reconocidas fue de la enfermera Pam en "Magnolias de acero", en 1989. Desde ese momento se convirtió en una de las intérpretes más conocidas como personaje secundario y participó en largometrajes de la talla de "El informe Pelícano", "Déja vu", "Ray", "El último exorcismo", "Criadas y señoras" o "Infiltrados en clase", entre otras.