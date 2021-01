Muere la actriz Cicely Tyson ('Cómo defender a un asesino') a los 96 años

La veterana actriz Cicely Tyson, conocida por series como 'How to Get Away With Murder', 'House of Cards' y 'Sweet Justice', ha fallecido a los 96 años. La noticia ha sido confirmada por el manager de la intérprete, Larry Thompson, que no ha querido dar más detalles sobre su muerte.

Cicely Tyson

"He dirigido la carrera de la señora Tyson durante más de 40 años, y cada año fue un privilegio y una bendición", afirma Thompson, en un comunicado. "Cicely pensó en sus nuevas memorias como un árbol de Navidad decorado con todos los adornos de su vida personal y profesional. Hoy colocó el último adorno, una estrella, encima del árbol".

A lo largo de sus setenta años de carrera, Tyson ha aparecido en decenas de películas, series de televisión y telefilms y actuó en numerosas obras de teatro en Broadway como "The Trip to Bountiful", por la que ganó un premio Tony. Sin embargo, los más jóvenes la recordarán sobre todo por 'How to Get Away With Murder', donde interpretaba a la madre de la protagonista, un papel que le valió cuatro nominaciones a los Emmy como estrella invitada de drama.

Una mujer pionera

En 1963, hizo historia con su papel de la secretaria Jane Foster en 'East Side/West Side' de CBS al convertirse en la primera actriz negra en co-protagonizar un drama televisivo. A lo largo de toda su trayectoria sumó dieciséis nominaciones a los Emmy, de los que ganó tres, incluidos los dos por su papel en 'The Autobiography of Miss Jane Pittman', y fue la primera actriz negra en ganar un Emmy como protagonista.

Tyson tuvo también una carrera cinematográfica significativa. Recibió una nominación al Oscar y a los Globos de Oro por su trabajo en el drama "Sounder", y ha aparecido en películas como "Tomates verdes fritos", "Criadas y señoras", "En la mente del asesino" y "A traición". La larga lista de reconocimientos de la actriz también incluye un Oscar honorífico, un premio Peabody, un premio Kennedy Center Honors y la Medalla Presidencial de la Libertad.

