Muere el presentador Fernando Ónega, padre de Sonsoles Ónega

Por Diego López | |

El periodista Fernando Ónega López, todo un referente del periodismo político televisivo, y figura clave durante la Transición Española, ha muerto este martes 3 de marzo en Madrid. Tenía 78 años. La noticia ha sido anunciada por el medio del que era presidente y fundador, 65ymas, y con quien publicó su último artículo a finales del año pasado. La causa de la muerte aún no ha sido desvelada. Su capilla ardiente se instalará este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

Nacido el 16 de julio de 1947 en Mosteiro, Lugo, Ónega ha sido uno de los referentes del periodismo político en España. Aunque comenzó su trayectoria profesional en algunos medios adscritos al falangismo periodístico, su carrera quedó marcada tras su nombramiento, en 1977, director de Prensa y portavoz del Gobierno de Adolfo Suárez. De la pluma de Ónega son algunos de los discursos más famosos de la Transición Española, como aquel mítico "puedo prometer y prometo" de Suárez.

Tras abandonar la política regresa al periodismo, alternando prensa escrita con radio y, sobre todo, televisión, habiendo trabajado en las tres principales cadenas españolas. A RTVE estuvo ligado a finales de los años setenta, como director de Relaciones Externas de la cadena y director de los programas 'Siete días' y 'Revista de prensa'. Tras un periodo en la radio, donde fue director de informativos de la Cadena SER y, posteriormente, de la COPE, regresa a televisión como fichaje estrella de Telecinco, donde fue presentador de diversas ediciones de sus informativos.

Fernando Ónega, junto a su hija Sonsoles

Patriarca de una nueva generación de periodistas políticas

Eshasta el año 1999. De ahí da el salto a Onda Cero, donde repite como director general hasta 2002 (también lo había sido brevemente entre 1992 y 1993). Tras su marcha de Onda Cero se retira de la primera línea periodística para iniciar una extensa etapa como, donde participa en multitud de programas y cadenas, desde ' El programa de Ana Rosa ' hasta ' Saber vivir '.

Casado con Marisol Salcedo, Fernando Ónega tuvo dos hijas, Cristina (1975) y Sonsoles (1977). Ambas se licenciaron en periodismo y ambas comenzaron su carrera ligadas al periodismo político y televisivo. Cristina, la mayor, todavía sigue vinculada como actual directora del Canal 24 Horas de TVE y subdirectora de servicios informativos de la cadena pública. Sonsoles, por su parte, tras trabajar en los servicios informativos de CNN+, Cuatro o Telecinco, dio el salto al entretenimiento. Ahora presenta 'Y ahora, Sonsoles', su propio magacín, en las tardes de Antena 3. En 2000, tras divorciarse de su primera mujer, contrae matrimonio con Ángela Rodrigo, con quien era padre de Fernando, su tercer hijo.

Además de su labor como periodista y presentador, Fernando Ónega ha escrito cuatro libros, entre ellos una biografía de Adolfo Suárez y otra del rey emérito Juan Carlos I. Galardonado con multitud de premios, cuenta con tres Premios Ondas, una Antena de oro, un Micrófono de Oro y el Premio APM de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid. Justo este lunes, un día antes de su fallecimiento, era galardonado con el Premio de Periodismo El Correo-Fundación Vocento.